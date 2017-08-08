به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره با ۱۴ اجرای خیابانی و صحنه ای در تئاتر شهر و حوزه هنری برگزار می شود.

اجراهای صحنه ای روز سوم از جشنواره شامل «جنگل» به کارگردانی مشترک رضا جوشنی و شهروز آقایی پور از تهران در سالن پلاتو تئاتر شهر، «آوازه های دیوار بی در» به کارگردانی محمد قاسمی از تهران، «از پشت روزنه ها» به کارگردانی مرتضی نجفی از قزوین، «دارگاه»به کارگردانی میثم بایرامی از تهران و «بی در زمان» به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان در سالن های تالار سوره، تماشاخانه ماه، تماشاخانه مهر و تالار اندیشه حوزه هنری اجرا خواهند شد.

اجرای نمایش های صحنه ای به ترتیب از ساعت ۱۵ تا ساعت ۲۱ خواهد بود.

همچنین نمایش های خیابانی سومین روز از بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره شامل «شانس منو نگاه کن» به کارگردانی نازیلا امینی، «گمشدگان» به کارگردانی علی چناری، «مجلس نامه امیرکبیر» به کارگردانی مهدی دریایی، «سیاه ور دارو» به کارگردانی پژمان شاهوردی، «صد در صد خارجی» به کارگردانی سعید خیراللهی، «گزارش یک تابوت» به کارگردانی مهدی صالحیار، «زیر خاکی» به کارگردانی محمد جواد پیروزی، «هفت پله تا آواز خورشید» به کارگردانی آرزو علیپور، «شور سما» به کارگردانی ارسلان مهدوی است.

نمایش های خیابانی نیز در محوطه حوزه هنری، تئاتر شهر و ایوان انتظار از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ اجرا می شوند.

بیست و پنجمین دوره جشنواره سراسری تئاتر سوره از ۱۵ تا ۲۰ مرداد ماه در دو بخش اجراهای خیابانی و اجراهای صحنه ای در حوزه هنری برگزار می شود.