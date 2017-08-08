خبرنگاران از مسئولان و فضای استان تصویر تصنعی نسازند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر سه شنبه در آیین آغاز تجهیز موزه مطبوعات استان با تبریک روز خبرنگار گفت: در طول چهار سال از تمامی اهالی مطبوعات و خبرنگاران نهایت رضایت را داریم که با کمک این افراد هم اکنون توانسته ایم شهر و استان را در سطح ملی معرفی کنیم و اگر امروز نام تبریز مطرح می شود در سایه تلاش خبرنگاران و قلم آن ها است.

وی ادامه داد: در چهار سال افتخارات بزرگی نصیب استان شده است که از خبرنگاران می خواهیم آن ها را به گوش مردم برسانند و نسبت به انتشار این موفقیت ها اقدام کنند.

جبارزاده با بیان اینکه در طول هفته گذشته اتفاقات بی نظیری در استان رخ داده است، گفت: سرمایه گذاری در پالایشگاه، بحث ثبت جهانی جنگل های ارسباران که در مهرماه کارشناسان برای نهایی کردن آن وارد این منطقه می شوند، همچنین قرارداد با مرکز تکنولوژی اتریش نیز از دیگر موفقیت های استان بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به وضعیت امن استان گفت: ماه گذشته بر اساس ارزیابی ها حوزه امنیتی و سیاسی استان به عنوان حوزه برتر در مسایل امنیتی مطرح شد.

معرفی تبریز به عنوان شهر زندگی در سایه قلم خبرنگاران

وی ادامه داد: معرفی شهر تبریز به عنوان شهر سالم و شهر زندگی در سایه قلم خبرنگاران بوده است.

جبارزاده با تقاضایی از اصحاب رسانه استان گفت: از اصحاب رسانه تقاضا داریم همانطور که در خانواده خوشی و ناخوشی هایی رخ می دهد اما هیچ کدام از این ناملایمات به بیرون درج نمی کند، در داخل استان و شهر تبریزنیز این روند را داشته باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بنا نیست تمامی ناملایمت ها به بیرون درج کند، طبیعی است که در درون استان همه امور بر وفق مراد نیست اما برخی امور باید در داخل خود استان حل شود.

برخی اخبار باید در بین خود اصحاب رسانه و مسئولان باقی بماند

وی افزود: برخی اخبار بهتر است قبل از انتشار در سطح کشور، در ابتدا به گوش مسئولان استانی برسد تا نسبت به مسائل توضیح کافی را بدهند.

جبارزاده با بیان اینکه مشکلات استان را باید در درون خود حل کنیم، گفت: موفقیت ها را منعکس کنیم چون سبب توسعه منطقه می شود و این گونه نشود که در برابر موفقیت ها مشکلات را بزرگ کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: البته این بدین معنی نیست که رسالت پیام رسانی خود را تعطیل کنید بلکه هر خبر باید به نسبت خود شنونده داشته باشد.

اخباری که چهره نادرست از دولت می سازد را منتشر نکنید

وی افزود: اخبار داخلی باید به اطلاع مسئولان برسد و اخباری که در اذهان مردم از دولت چهره نادرستی می سازد را از بین ببریم.

جبارزاده با اشاره به اتحاد ویژه در استان گفت: در هیچ استانی به اندازه آذربایجان بین مردم و مسئولان و نماینده ولی فقیه و رسانه ها اتحاد نداریم.

از مسئولان و فضای استان تابلوی تصنعی نسازیم

وی ادامه داد: نباید از مسئولان و فضای استان تابلوی تصنعی بسازیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به افتتاح این موزه گفت: این موزه که خواسته خود اصحاب رسانه بود امروز تجهیز می وشد که خوشحال به تحقق این امر هستیم.

جبارزاده ادامه داد: هم اکنون محتوا دادن به این موزه بر عهده خود اصحاب رسانه است که امیدواریم تا تبریز ۲۰۱۸ شاهد بهره برداری از آن باشیم.

وی افزود: از مردم نیز می خواهیم اگر آثاری دارند، چون نگهداری آن ها در خانه سخت است آثار را به انجمن مطبوعاتی بسپارند تا در درون موزه قرار داده شود.