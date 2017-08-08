به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این کارگاه آموزشی با همکاری و سازماندهی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف توسعه همکاریها با سازمانهای معتبر بینالمللی و ارتقای دانش تخصصی و فنی کارکنان این بانک، از روز دوشنبه ۱۶ مردادماه تا پنجشنبه ۱۹ مردادماه در محل بانک مرکزی برگزار میشود.
مطابق برنامهریزیها و هماهنگیهای انجام شده در نظر است در این کارگاه آموزشی برخی از اسناد منتشره توسط هیئت خدمات اسلامی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و نحوه محاسبه سرمایه نظارتی در بانکها به بحث و تبادلنظر گذاشته شود.
شایان ذکر است این کارگاه آموزشی، با توجه به برخی از ضوابط معاونت نظارت بانک مرکزی از جمله دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی و ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی، که در سال جاری تصویب شدهاند، برگزار میشود. در تدوین دستورالعمل های اشاره شده، علاوه بر نظرداشت مقتضیات و مختصات خاص نظام بانکی کشور ایران، از اسناد منتشر شده توسط هیأت خدمات مالی اسلامی بهرهبرداری شده است. بنابراین برگزاری این قبیل کارگاههای آموزشی میتواند منجر به تسهیل و تسریع در اجرای ضوابط یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بانیان و اعضای اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی درصدد است برای بهرهمندی بیش از پیش از ظرفیتهای آموزشی آن سازمان، برگزاری چنین دورههای آموزشی در آینده تداوم و استمرار یابد.
گفتنی است هیئت خدمات مالی اسلامی یک نهاد استانداردگذار معتبر در صنعت مالی اسلامی محسوب میشود که در سال ۲۰۰۲ به اهتمام بانکهای مرکزی برخی کشورهای اسلامی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریاست دورهای هیأت خدمات مالی اسلامی را در سال میلادی جاری برعهده دارد.
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