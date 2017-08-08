احداث موزه مطبوعات آذربایجان شرقی عمق فرهنگ استان را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور ظهر سه شنبه در آیین آغاز تجهیز موزه مطبوعات استان اظهار داشت: حقیقتا خبرنگاران در رشد و تعالی استان نقش پررنگی داشته اند و با وجود تمامی مضیقه و مشکلات سعی در همراهی با مدیریت عالی استان داشته اند.

وی ادامه داد: این افراد تمام تلاش خود را براهی سربلندی تبریز و آذربایجان شرقی در سطح دنیا و منطقه انجام می دهند.

محمدپور با تشکر از مسئولان شهری و استانی در راستای حمایت از ایجاد این موزه گفت: از همکاری ویژه استانداری و شهرداری تبریز بیشترین قدردانی را در این راستا داریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان ادامه داد: هم اکنون در همه جای دنیا، رسانه ها نقش تعیین کننده ای دارند و ما نیز باید در صدد یافتن جایگاه مناسب مطبوعات استانی باشیم.

آذربایجان باید تاریخ پربار مطبوعاتی خود را به عموم نشان دهد

وی با اشاره ای به افتتاح موزه مطبوعات گفت: استان آذربایجان شرقی مانند بسیاری از زمینه های دیگر در این زمینه نیز پیشتاز بوده است تا بتواند تاریخ پربار مطبوعات خود را به عموم نشان داده و در این زمینه گنجینه ای گران داشته باشد.

محمدپور ادامه داد: افتتاح این موزه سبب می شود مستندهای مطبوعاتی در این مجموعه گردهم قرار گیرد تا در مجموعه ای منسجم در دید عموم باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد افزود: گردشگران داخلی و خارجی با دیدن این موزه می توانند به عمق فرهنگی استان پی ببرند.