  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان قزوین:

فعالیت تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر بخوبی منعکس شده است

فعالیت تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر بخوبی منعکس شده است

قزوین- مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: فعالیت رسانه ای سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین با همکاری خبرگزاری مهر انعکاس بسیار خوبی پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بتول نظری پور روز سه شنبه با حضور در خبرگزاری مهر گفت: خوشبختانه با استقرار دفتر خبرگزاری مهر در ساختمان تبلیغات اسلامی فعالیت رسانه ای سازمان بسیار متحول شده و خبرها با سرعت و دقت بیشتری منتشر می شود.

وی بیان کرد: خبرنگاری عشق و علاقه لازم دارد و تنها یک شغل نیست و برای موفقیت در این عرصه عاشقانه کار کردن، صداقت داشتن و تعهد ضروری است تا به رسالت خود عمل کنید.

نظری پور یادآورشد: رسانه ها و خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و می توانند در حل مشکلات جامعه نقش بی بدیلی داشته باشند و با پاسخگو کردن مسئولان به توسعه و پیشرفت استان و کشور کمک کنند.

وی تصریح کرد: شما سربازان جنگ نرم هستید و با تلاش خود برای آگاهی مردم در تبیین فرهنگ عمومی تاثیرگذارید.

نظری پور اظهارداشت: در جامعه گروههای مختلف با سلایق گوناگون داریم که رسانه ها باید بتوانند مطالبات و نیازهای همه افراد جامعه را مطرح کرده و مسئولان را به پاسخگویی مشتاق کنند و این کار نیازمند مهارت و تخصص لازم است.

وی بیان کرد: تبلیغات اسلامی از سال ۹۱ به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرکز مشاوره ای راه اندازی کرده و با حضور ۴ کارشناس مجرب تلاش می کنیم تا خدمات لازم را به گروههای مختلف ارائه کنیم و از خبرگزاری مهر هم انتظار داریم در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشد.

کد مطلب 4053526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها