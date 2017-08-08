فعالیت تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر بخوبی منعکس شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بتول نظری پور روز سه شنبه با حضور در خبرگزاری مهر گفت: خوشبختانه با استقرار دفتر خبرگزاری مهر در ساختمان تبلیغات اسلامی فعالیت رسانه ای سازمان بسیار متحول شده و خبرها با سرعت و دقت بیشتری منتشر می شود.

وی بیان کرد: خبرنگاری عشق و علاقه لازم دارد و تنها یک شغل نیست و برای موفقیت در این عرصه عاشقانه کار کردن، صداقت داشتن و تعهد ضروری است تا به رسالت خود عمل کنید.

نظری پور یادآورشد: رسانه ها و خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و می توانند در حل مشکلات جامعه نقش بی بدیلی داشته باشند و با پاسخگو کردن مسئولان به توسعه و پیشرفت استان و کشور کمک کنند.

وی تصریح کرد: شما سربازان جنگ نرم هستید و با تلاش خود برای آگاهی مردم در تبیین فرهنگ عمومی تاثیرگذارید.

نظری پور اظهارداشت: در جامعه گروههای مختلف با سلایق گوناگون داریم که رسانه ها باید بتوانند مطالبات و نیازهای همه افراد جامعه را مطرح کرده و مسئولان را به پاسخگویی مشتاق کنند و این کار نیازمند مهارت و تخصص لازم است.

وی بیان کرد: تبلیغات اسلامی از سال ۹۱ به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرکز مشاوره ای راه اندازی کرده و با حضور ۴ کارشناس مجرب تلاش می کنیم تا خدمات لازم را به گروههای مختلف ارائه کنیم و از خبرگزاری مهر هم انتظار داریم در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشد.