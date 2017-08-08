به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه به مناسبت روز خبرنگار که اکثر خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و مجازی به همراه اعضای شورای فرهنگ عمومی در این برنامه حضور داشتند، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: اهمیت جایگاه و نقش خبرنگار تا حدی است که با وجود توسعه و تعدد رسانه ها و گسترش فناوریهای نوین در دنیای امروز همچنان در رسانه ها نقش محوری دارند و با تخصص و نحوه عملکردشان به رسانه ها هویت می دهند.

فاطمه قرایی با اشاره به اینکه جهانی که خبرنگاران در روایت و مصور کردن و زیبا ساختن آن نقش دارند در حافظه مخاطبان می نشیند افزود: آنها با همین روایت دنیای خود را تفسیر می کنند و می سازند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه گفت: خبرنگاران در عرصه های اجتماعی و سیاسی مانند هنرمندانی که به روی صحنه می روند و با تماشاچی نفس به نفس هستند با مردم چنین رابطه ای دارند و هنرنمایی می کنند؛ هنرمند رسانه برای آگاهی بخشی به مردم، اقناع مخاطبان، تنویر افکار عمومی، ترسیم افق های روشن، ترویج ارزش های نظام سیاسی و انتقال زیبایی های آن به نسل های آینده از اعتبار و منزلت هنری وا جتماعی بالایی برخوردار است.

وی افزود: بدون تردید آینده نگری مثبت و اعتماد عمومی و امیدواری در جامعه با توان فکری و ایمان قوی این هنرمندان و دلسوزان رسانه ها در سراسر کشور است که فزونی می یابد.

در ادامه علی کیوانی سردبیر روزنامه صبح پارس و امین رجبی سردبیر نی‌ریزان فارس مهمترین مطالبات اهالی رسانه را لزوم پاسخگویی مسئولین، ارائه آمارهای مختلف به رسانه‌ها از جمله معضلات جامعه مثل آمار خودکشی‌، برگزاری کلاس‌های مختلف آموزش خبرنگاری به علاقه‌مندان، راه‌اندازی خانه مطبوعات در نی‌ریز و همکاری بیشتر ادارات با اهالی رسانه‌ها عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز خبرنگار در نی ریز با حضور فرماندار، رئیس دادگستری،رئیس اداره تبلیغات اسلامی و قرائت پیام نماینده مردم نی ریز و استهبان با تقدیر از خبرنگاران رسانه های برتر شهرستان به پایان رسید.