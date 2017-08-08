۱۷ خودروی حامل مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۱۷ خودروی حامل کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری توقیف شد، اظهار داشت: این تعداد خودروی حامل مواد مخدر از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک هزار کیلوگرم مواد مخدر در جاده های ارتباطی این استان شناسایی و کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خودروهای حامل مواد مخدر در جاده های ورودی استان با هوشیاری نیروهای انتظامی شناسایی شده اند.

نظارت ها در جاده های ورودی چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

وی اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر از مهمترین اهداف نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

وی ادامه داد: نظارت ها در جاده های ورودی استان برای جلوگیری از ورود مواد مخدر یه استان افزایش می یابد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مواد مخدر یکی از مهمترین دلایل اصلی متلاشی دن خانواده ها است و زمینه ساز آسیب های اجتماعی بسیاری است.