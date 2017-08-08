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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

ضمن محکوم کردن حرکت دو بازیکن؛

سلطانی فر: امیدوارم دیگر ماجرای شجاعی و حاجی‌صفی تکرار نشود

سلطانی فر: امیدوارم دیگر ماجرای شجاعی و حاجی‌صفی تکرار نشود

وزیر ورزش و جوانان اقدام دو ورزشکار ایرانی در رویارویی با تیمی از رژیم صهیونیستی با پیراهن تیم پانیونیوس یونان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفتگو  با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: اقدام این دو ورزشکار تحت هر عنوان از نظر اینجانب محکوم است و از قهرمانان و ورزشکاران که الگوهای نسل جوان محسوب می شوند انتظار داریم که در راستای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل و منویات مقام معظم رهبری در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل نمایند.

 وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امیدوارم با تمهیداتی که بعمل می آید دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در ورزش کشور نباشیم

کد مطلب 4053531
رضا خسروي

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