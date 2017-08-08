به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: اقدام این دو ورزشکار تحت هر عنوان از نظر اینجانب محکوم است و از قهرمانان و ورزشکاران که الگوهای نسل جوان محسوب می شوند انتظار داریم که در راستای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل و منویات مقام معظم رهبری در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل نمایند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امیدوارم با تمهیداتی که بعمل می آید دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در ورزش کشور نباشیم