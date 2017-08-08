رسانه ها استقلال خود را حفظ کنند/ دستیابی به اطلاعات حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در آیین روز خبرنگار در یاسوج افزود: استانداری در راستای تقویت آگاهی بخشی به جامعه از ظرفیت رسانه ها در جلسات استفاده می کند و رسالت روابط عمومی استانداری بر این محور است.

خادمی بیان داشت: یکی از زنده ترین و پرشور ترین جریانات رسانه ای در کشور رسانه های استان هستند.

استاندار گفت: رسانه های استان، جریانات بزرگ استان را به نحو مطلوبی پوشش دادند و در گزارش اقدامات دولت نیز فعالیت قابل توجهی داشتند.

خادمی اظهار داشت: در اصول اخلاقی بین المللی خبرنگاری نکات مناسبی وجود دارد.

وی افزود: یکی از حقوق اصلی مردم نیز دستیابی به اطلاعات است و مردم حق دارند که بدانند و مردم را نباید از حق اولیه خود محروم کرد.

خادمی گفت: رسانه ها باید نسبت به افزایش اتحاد و یکپارچگی در جامعه تلاش کنند و و رسانه ها جلوی افراد یا گروه هایی که برای دستابی به اهدافی خاص به وحدت شکنی دامن می زنند را بگیرند.

استاندار بر لزوم واقعیت و صحت در خبر و درج اخبار تاکید کرد و همچنین پایبندی بر اصول و رسالت های خبری را ضروری دانست.

خادمی گفت: امید دادن به مردم در کنار آگاهی بخشی به جامعه لازم است.

استاندار استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید برای توسعه و تجهیز حوزه رسانه و بهره گیری از ظرفیت طرح کارورزی در صورت امکان را گام مناسبی برای پیشبرد و توسعه رسانه ها دانست.