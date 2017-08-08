به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویرسازی ۲۴ دانشجوی رشته گرافیک، بر اساس داستان های «هزار و یک شب» با گردآوری مریم رسول زاده در مدیای تصویرسازی به نمایش در می آید.

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه عبارتند از مریم رسول زاده، آیدا ناجی، مبینا کریم زاده بارنجی، فاطمه دست نما، شقایق عظیمی، آرام فیروز آبادی، حورا واحدی، فاطمه صداقتی، سارا بابائی، کوثر فروزنده، فاطمه کریمی، سارا سرابی، نجمه حسینی مطلق، حدیث حبیبی، عهدیه صادقی نژاد، فاطمه میرکاظمی، مژده دایی زاده، زهرا موسوی جویه، مهتا براتی، نازنین ماندنی خالدی، امین آزادی، حسام گودرزی، الهه دولتی، عطیه صفری.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: تصویرسازی به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین ابزارهای بشریت در طول تاریخ برای حفظ باورها، آداب و رسوم اقوام مختلف و از طریق تصویرگری داستان‌ها و افسانه‌های کهن مورد استفاده قرار گرفته است.

ایران، همچون تمدن های باستانی دیگر دارای گنجینه ای غنی از افسانه ها و داستان های منحصربه فرد ایدئولوژیک است؛ هزار و یک شب داستان زنی باهوش اما مغضوب درگاه شاهی است که برای حفظ زندگی خود، هزار و یک داستان را برای پادشاه بیان می کند و از خلال آن داستان ها، بسیاری از اسطوره ها، باورها، آداب و رسوم و سنت های اجتماعی را نقل کرده، به گونه ای که می توان هزار و یک شب را از بهترین منابع تحقیقاتی امروزی در حوزه مطالعات جامعه شناختی آن دوران دانست.

در ایران علی رغم قرار گرفتن این سرزمین در میان کشورهایی با پیشینه ای بسیار غنی در زمینه داستان و افسانه های کهن، کمبود غریب آثار هنری در این زمینه، نکته ای حایز اهمیت به شمار می‌رود.

مهمترین دلیل فقدان تصویرسازی و آثار هنری مربوط به داستان ها و اسطوره های ایرانی، تقدس فوق العاده ای بوده است که مردم این مرز و بوم نسبت به شخصیت های اسطوره ای در دوره قبل از ظهور اسلام داشته اند. این روال پس از ظهور اسلام، وخیم تر شد و منجر به توقف کامل تصویرگری و پیدایش آثار هنری با موضوع افسانه های ایرانی توسط هنرمندان شد. این مهم به سبب کراهت تصویرگری چهره های انسانی و به عبارت دیگر، شمایل نگاری بوده که به مدتی طولانی و پس از حکمرانی اسلام بر ایران تحمیل شد بنابراین امروزه با در نظر گرفتن کمبودآثار هنری به ویژه در حوزه تصویرسازی با موضوعیت داستان ها و افسانه های کهن ایران، تلاش است تا این گنجینه غنی اما فراموش شده را در زمینه های هنری احیا گردانیم؛ به ویژه با استفاده از داستان های ارزشمند ایرانی مانند هزار و یک شب و معرفی آنها نه تنها به مردم ایران بلکه به تمام جهانیان می توان پیشرفت بزرگی به عنوان اولین گام در این عرصه رقم زد.