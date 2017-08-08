«مسعود سلطانی فر» گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حسین علی امیری معاون پارمانی رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را به هیات رئیسه مجلس ارائه داد.

بر این اساس، مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.

اسامی کامل وزرای پیشنهادی به این ترتیب است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری جهرمی

وزارت اطلاعات: سیدمحمود علوی

وزارت اقتصاد و دارایی: مسعود کرباسیان

وزارت امور خارجه: محمدجواد ظریف

وزارت آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی

وزارت جهاد کشاورزی: علی حجتی

وزارت دادگستری: سیدعلیرضا آوایی

وزارت دفاع و پشتیبانی: امیر حاتمی

وزارت راه و شهرسازی: عباس آخوندی

وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعباس صالحی

وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی

وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه

وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف

وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر

وزیر علوم در این لیست معرفی نشد و اعلام شد بقیه وزرا بعدا معرفی خواهند شد.