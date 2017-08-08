به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی امروز سه شنبه در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی که در تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به ویژه خبرنگاران دفاع مقدس و حاضر در سوریه و یمن گفت: برای آنان آرزوی سلامتی می کنیم و برای شهدای خبرنگار نیزعلو درجات را از خداوند خواستاریم.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران با اشاره به نقش شهدا در پایداری نظام اسلامی، آرامش و اقتدار کنونی کشور را مرهون خون شهدا و جانفشانی آنان دانست.

وی با اشاره به دلیل رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر الهی از ابتدا تا انتها و همچنین اشاره به زندگی امام رضا (ع) گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تاثیر پذیری از زندگی و سیره امام رضا (ع) است.

همتی افزود: از ۱۲۴ هزار پیامبر کلیتی از حدود ۸۰ پیامبر وجود دارد و شاید نام حدود ۳۲ پیامبر در قرآن آمده است اما چرا آثار و اقدامات سایر پیامبران چندان در دست نیست؟ هر پیامبری نیز حواریونی داشت اما پیامبر خاتم پس از خودش ائمه را برای هدایت ما به جای گذاشتند که یکی از آنها همین امام رضا (ع) است.

وی تاکید کرد: اگر ما در این جشنواره شرکت کردیم و کتابهای معرفی شده در مورد امام رضا (ع) را مطالعه کردیم اما از ایشان تأسی نگیریم کاری انجام نداده ایم.

مشاورعالی استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران گفت: مگرمی شود شیعه بود و از صفات امامان دم زد اما از آنان پیروی نکرد. امام رضا(ع) به ما معرفت را آموخت و امام شناسی یاد داد.

وی با انتقاد از شرایط جامعه کنونی و شناخت جامعه از ائمه معصومین گفت: متاسفانه جوانان ما مشاهیر دنیا از فوتبال گرفته تا هنرمندان را بهتر از امامان معصوم(ع) می شناسند اما ما فرسنگ‌ها از امام رضا(ع) دور هستیم، با آنها غریبه هستیم بعد انتظار داریم با آنها محشور شویم.

همتی افزود: هدف تمام پیامبران و ائمه کلمه الله یعنی خداشناسی است و ادوات دنیوی ما را به خود مشغول کرده و از خدایی که باید او را بستاییم، فاصله داریم.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران گفت: بیایید در این جشنواره پیمانی با خدا و امام رضا (ع) ببندیم و حداقل یک صفت رذیله را از خود امسال دور کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه با این موبایل ها و تلگرام دروغ، تهمت و افترا و... نوشته می شود، مگر نه اینکه آبروی مومن با حریم کعبه برابر است.

همتی با تاکید بر اینکه ما باید بدانیم این را که چرا نمازی که می خوانیم دروغ و فحشا را از ما دور نمی کند؟، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره دریچه ای به روی خوبی ها برای شرکت کنندگان در آن بگشاید.

وی تاکید کرد: اول به خودم می گویم بعد به شما، شیعه امام رضا(ع) دروغ نمی گوید، تهمت نمی زند، فحشا نکرده و به نامحرم نگاه نمی کند.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه در امور ایثارگران گفت: امیدوارم این جلسات و جشنواره ها باعث شود هر چند وقت یکبار یا هر ۶ ماه یک صفت رذیله را از خود دور کرده و یک صفت حسنه ائمه را جایگزین کرده و از ائمه پیروی کنیم. آنگاه است که امام رضا (ع) و ائمه معصومین دست ما را می گیرند.