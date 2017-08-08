دغدغه ورزش همدان حل مسائل مالی میزبانی مسابقات فوتبال آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیری کامل بعدازظهر سهشنبه در نشست هماهنگی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا اظهار داشت: همدان در فوتبال سابقه خوبی از میزبانیهای مختلف دارد و بهطورقطع این دوره نیز همدان میزبانی شایسته برای بازیهای آسیایی خواهد بود.
وی افزود: تمام تلاشها دستگاه ورزش استانهمدان این است که رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا را به شکلی مطلوب برگزار کند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره مشکلات برگزاری این مسابقات گفت: مسائل مالی، تنها دغدغه میزبانی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیاست.
ضمیری کامل عنوان کرد: وقتی در مسائل مالی مشکلی نداشته باشیم کمیتههای مختلف بدون هیچ کم و کاستی وظایف خود را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات بیان کرد: مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ۲۵ شهریور تا دوم مهرماه سال جاری به میزبانی استادیوم شهید حاجیبابایی شهر مریانج همدان برگزار خواهد شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: با مساعدتهای AFC و فدراسیون فوتبال و همچنین همکاری خوب مسئولان ارشد استان، مشکلی برای برگزاری منظم بازیها نخواهیم داشت.
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