مشوق های لازم برای جذب کارورزان در ورامین فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بوربور ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و توجیهی اجرای دستورالعمل طرح کارورزی مهارت آموزی در محیط کار واقعی در شهرستان ورامین، طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید گرانقدر محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار گفت :این جلسه در خصوص اجرایی نمودن طرح کارورزی پیرو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای هدایت فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار فاقد مهارت جهت فراگیری عملیِ مهارت فنی در محیط کار و جذب آنان در واحدهای پذیرنده اجرا می گردد.

وی با تاکید به اهمیت موضوع اشتغال جوانان شهرستان افزود: بمنظور تقویت جذب کارورزان، در این طرح تلاش شده است با مشوق های در نظر گرفته شده برای واحدهای پذیرنده، بستر لازم برای جذب کاروزان فراهم گردد و در اجرای هر چه مطلوب تر این طرح، تلاش مضاعف روسای ادارات شهرستان و هیات امناء شهرک های صنعتی ، مدیران واحدهای تولیدی ، اتاق اصناف و اتحادیه ها در شهرستان می تواند بسیار موثر باشد.

در ادامه جلسه ، اداره کار ، تعاون و رفاه اموراجتماعی مفاد دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی درشهرستان را برای حاضرین در جلسه تشریح و توضیحات لازم را در خصوص شرایط احراز متقاضیان طرح کارورزی و همچنین واحدهای پذیرنده کارورز در این طرح را ارائه نمود و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

بر اساس این گزارش، جلسه هماهنگی و توجیهی اجرای دستورالعمل طرح کارورزی مهارت آموزی در محیط کار واقعی در شهرستان ورامین با ریاست بوروبور معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضور ریاست اداره صنعت ، معدن وتجارت ، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اتاق اصناف ، ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، مدیر عامل و نماینده گان هیات امناء شرکت شهرک های صنعتی سالاریه و چرمشهر ، هیات امناء منطقه مجاز صنعتی خیرآباد جنوبی ، روئسای اتحادیه ها ی تولیدی و صاحبان صنعت شهرستان در محل اداره صنعت ، معدن وتجارت برگزار شد.

این جلسه به منظور اجرای دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع ابلاغیه مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معاون اول ریاست جمهوری در خصوص بسته های رونق تولید و اشتغال و همچنین پیرو مصوات جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ورامین در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح کارورزی ، مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، مشوقهای کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب برگزار گردید .