احتمال تعطیلی دوباره«شراره»/نفتی که به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، پست هایی که از سوی کارکنان نفتی این میدان در فیس‌بوک منتشر شده است، حاکی است این اتاق کنترل مورد حمله یک گروه مسلح قرار گرفته است.

شرکت ملی نفت لیبی که میدان شراره را با شراکت رپسول، توتال، OMV و استات‌ اویل اداره می‌کند، هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است.

رویترز در ادامه نوشت: به دلیل تعطیلی این اتاق کنترل، نفت در خط لوله‌ ها از شراره به زاویه به میدان بازگردانده خواهد شد و تولید به تدریج متوقف می‌شود زیرا مخازن نفت پر می‌شوند.

شراره بزرگترین میدان نفتی لیبی است و در یک چهارم از تولید ملی این کشور سهم دارد. بازگشایی این میدان در دسامبر پس از تعطیلی دو ساله، در احیای تولید نفت لیبی موثر بود و کمک کرد تولید این کشور از بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز در اواخر ژوئن صعود کند.

شراره به دلیل اقدامات گروه‌ های مسلح و اعتراض کارکنان این میدان، با تعطیلی‌ های موقت متعددی روبرو شده است.

بر اساس گزارش رویترز، لیبی از مشارکت در توافق کاهش تولید کشورهای عضو و غیرعضو اوپک معاف شده اما افزایش تولید این کشور، تلاش‌ های تولیدکنندگان برای حمایت از قیمت‌ ها را پیچیده کرده است.