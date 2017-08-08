سارق حرفه ای در قزوین دستگیر شد

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه و موتورسیکلت در شهر محمدیه قزوین با تشکیل کارگروهی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس بخش محمدیه شهرستان البرز با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم موفق به شناسایی یک سارق سابقه دار شده و در عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی فنی و پلیسی به ۳۵ فقره سرقت دوچرخه، موتورسیکلت و باطری خودرو اعتراف کرد، متهم اعتیاد شدید خود به موادمخدر و تهیه هزینه خرید مواد را دلیل اصلی ارتکاب سرقت هایش برشمرد.

وی با تاکید بر تلاش پلیس مبنی بر شناسایی مالخر یا مالخران و تحویل اموال مسروقه به صاحبانش تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ امیری در پایان به شهروندان توصیه کرد: وسایط نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز و فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و با پلیس در راستای ارتقاء احساس امنیت در جامعه همکاری کنند.