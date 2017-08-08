خبرنگاران حقایق را بازگو و باطل را ابطال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر سه شنبه در دیدار با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: نقش رسانه ها در ابعاد مثبت و منفی جامعه می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن در جامعه امروز، افزود: امروز دشمن تهاجمش را در گذر زمان به نفوذ فرهنگی تبدیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در جامعه امروز فرهنگ حرف اول را می زند، گفت: با توجه به اینکه دشمن خود را مسلح کرده کرده است نیروهای خودی نیز باید بر مراکز باطل دشمن هجوم ببرند.

وی با اشاره به اینکه غنای مکتب اسلامی در هیچ مذهب دیگری قابل جستجو نیست، عنوان کرد: غنای انقلاب اسلامی ما نیز غنایی برگرفته از اسلام ناب است و در هیچ جای دنیا یافت نمی شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه رسانه ها در کشور ایران پشتوانه انقلابی و اسلامی دارند، افزود: نفی ظلم پذیری از خط مشی های پیشوایان و ائمه است لذا هیچگاه ظلم را برای کشوری جایز نمی دانیم.

وی با اشاره به جنایات و ورود آمریکا به 50 کشور دنیا، بیان کرد: انقلاب، رهبری و قانون اسلامی برای رسانه ها و مردم کشور افتخار است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در حالی که دشمن قصد نفوذ و به خوا بردن مردم کشورهای اسلامی را دارد رسانه ها باید با هنری که دارند و با تغییر شیوه ها مردم را بیدار و هوشیار نگه دارند.

وی با بیان اینکه تاثیر گذاری رسانه ها از جنگ نظامی و فیزیکی بالاتر است، گفت: اگر رسانه های حقیقت عدل و انقلاب جمهوری اسلامی ایران را برای دیگر ملت ها بیان کنند همه مردم و دنیا مشتری انقلاب اسلامی ایران خواهند شد.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه رسانه ها با بازگو کردن حقایق باید احقاق حق و باطل را ابطال کنند، اظهار داشت: رسانه ها همواره ور چشم ملت و خار چشم دشمنان هستند.

وی با بیان اینکه رسانه ها کار فرهنگی و نظامی را با در دست داشتن قلم و شمشیر با هم انجام می دهند، افزود: رسانه ها همچنین باید حقایق انقلاب را به گوش جهانیان برسانند.

سجاد رضایی، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه جایگاه هر حرفه به واسطه تاثیرگذاری آن مشخص می شود، اظهار کرد: اگر به شغل خبرنگاری و رسانه ها به واسطه تاثیرگذاری آن ها نگاه شود به نوع تناسب با افراد جامعه یکی از حرفه های باارزش و مهم در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه در فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تهاجمات فرهنگی و شبیه خون فرهنگی به خبرنگاران به عنوان پیشتاز مقابله با دشمن تاکید شده است، گفت: خبرنگاران درگیر مبارزه تمام عیار با دشمن هستند و هر لحظه در مقابل شبیه خون های دشمن عرض اندام می کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان جنوبی با بیان اینکه لازم است خبرنگاران به عنوان رزمندگان نظام پشتیبانی خوبی داشته باشند، افزود: رسانه ها و خبرنگاران استان همواره با همدلی و صمیمیت انجام وظیفه می کنند.