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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۵ هزار نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شدند

۱۵ هزار نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل شدند

شهرکرد- رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵ هزار نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی در این استان فارغ التحصیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهریه دانشجویی در سال تحصیلی جدید افزایشی نخواهد داشت و تخفیفات ۵۰ درصدی شهریه به دوره های آموزش مهارتی دانشگاه های علمی کاربردی تعلق خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: ۲۱ کد رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی برای سال تحصیلی جدید در این استان اضافه خواهد شد که ۱۳ کد رشته مربوط به مقطع کاردانی و هشت کد رشته مربوط به مقطع کارشناسی ناپیوسته است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در واحد استانی تا پایان سال گذشته پنج هزار و ۶۷۳ نفر دانشجو در ۱۳۶ کد رشته محل کاردانی و کارشناسی و یک دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند.

براتی در ادامه عنوان کرد: تعداد ۱۴ مرکز آموزش علمی کاربردی دولتی و غیردولتی فعال در استان وجود دارد که ۱۵ هزار نفر از این دانشگاه در استان فارغ التحصیل شدند.

کد مطلب 4053564

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