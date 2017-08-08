به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ظهر سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در مزینه های مختلف است که باید برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

سید علی هاشمی اضافه کرد: هفتمین مرحله مسابقه کتابخوانی در سراسر کشور توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مشارکت بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی سبک زندگی این امام رئوف عنوان کرد و ادامه داد: این جشنواره دومین مسابقه در استان بوشهر است که سال گذشته چهار هزار نفر و امسال هشت هزار نفر شرکت کردند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه ۲۵ نفر برگزیده استانی هستند، بیان کرد: همچنین یک نفر برگزیده کشوری در بخش‌های انفرادی، کودک و خانوادگی که در هر بخش دو کتاب منتخب بوده انتخاب شده‌اند.

در این آیین از برگزیدگان استانی، کشوری و ۵۷۶ تن از اعضای کتابخانه‌های استان که در این مسابقه شرکت کردند تجلیل شد.

همچنین از دستگاه‌های اجرایی که حامیان این مسابقه بودند قدردانی شد.