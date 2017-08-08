بازدید مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان رضوی اظهار کرد: خبرگزاری مهر از جمله رسانه های انقلابی است که در ترویج فرهنگ اسلامی نقش پر رنگی را ایفا کرده است.

وی افزود: وظیفه رسانه در مرحله نخست، انتشار اخبار با صداقت و دقت است که خبرگزاری مهر این رسالت را به خوبی انجام داده است و طی سال‌های فعالیت خود ثابت کرده نگاهدار فرهنگ جامعه بوده و خواهد بود و ترویج فرهنگ زیارت یک نمونه این رسالت خطیر است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه زیارت تصریح کرد: نگاهمان به زیارت باید فراتر از موضوعات کنونی باشد و زمانی که به زیارت امام رضا(ع) می‌رویم فقط دردهای جسمی را عنوان نکنیم و به فکر زیارت با معرفت باشیم.

وی افزود: متاسفانه دردهایی مانند نفاق، دروغ، تهمت در هاله‌ای از فراموشی قرار گرفته اند و بنیادهای اجتماعی را دچار سقوط کرده و فروپاشی عمیقی را ایجاد کرده است.

لطفیان ادامه داد: نگاهمان به زیارت را باید عوض کنیم و اجازه ندهیم بشریت در مسیر دیگری پیش رود که این مهم به حضور توانمند رسانه‌ها نیاز دارد و خبرگزاری مهر می‌تواند در این مسیر پیشگام باشد.

سرپرست خبرگزاری مهر در خراسان رضوی نیز در این بازدید با تشکر از حضور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی در این رسانه بیان کرد: خبرگزاری مهر به عنوان یکی از مجموعه های وابسته به سازمان تبلیغاتاسلامی، وظیفه مهمی را در حوزه اطلاع رسانی با رویکرد انقلابی بر عهده دارد.

مصطفی یاوری نسب تصریح کرد: این خبرگزاری به دور از سیاست زدگی به دنبال انجام رسالت های خود در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی ایران است.