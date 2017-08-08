۴۰ درصد زائران اربعین ۹۶ از مرز مهران تردد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری روز سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: ایران اسلامی امروز به لنگرگاه ثبات و امنیت در منطقه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: گروهک های تکفیری و تروریستی تلاش کردند در آستانه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ۲۷ تیم را به کشور برای خرابکاری و انجام اعمال تروریستی وارد کنند که با هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و منهدم شدند.

فرمانده انتظامی ایلام یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب را گسترش آسیب های اجتماعی ذکر کرد و گفت: اشراف اطلاعاتی و تمرکز بر کانون های جرم از اولویت های پلیس در استان است.

یاری اضافه کرد: ۱۴ ایستگاه پلیس در این مناطق به منظور اشراف بیشتر به تحرکات بزهکاران ایجاد شده است که شش مورد در مرکز استان است.

وی کشف ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان و دستگیری ۵۶۶ نفر را از ادقامات پلیس استان در سال ۹۶ ذکر کرد.

یاری گفت: دو میلیون و ۲۳۰ هزار نفر پارسال در ایام اربعین از مرز مهران تردد کردند که امسال پبش بینی می شود ۴۰ درصد زائران از این مرز عبور کنند و در این ارتباط پارسال سه میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مرکز مونیتورینگ به منظور پایش تصویری مراسم اختصاص یافت.