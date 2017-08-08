ضرورت به روز بودن اطلس اطلاعات بر مبنای تهدیدات

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در آیین تکریم و معارفه معاون عملیات ناجا با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امروز شاهد تهدیدات و ناامنی در کشورهای پیرامونی هستیم این در حالی است که به لطف الهی ، رهنمودهای مقام معظم رهبری ، هوشیاری نیروهای نظامی ، انتظامی ، امنیتی و حضور و پشتیبانی مردم امنیت مطلوب و مثال زدنی در کشور حاکم است.

وی افزود: ریشه وقایع و حوادث ناگوار در کشورهای اسلامی استکبار است چرا که استکبار در کشورهای اسلامی به دنبال منفعت طلبی و افزایش دامنه سلطه خود است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به شکل گیری گروهک های تکفیری چون داعش ادامه داد: تولد و شکل گیری این گروهک ها نیز ریشه در ترویج تفکر "اسلامی هراسی" و "شیعه هراسی" دارد، دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی در کشور ما هستند در حالی که باید بدانند این خیال باطل است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: دشمنی استکبار بر ما پوشیده نیست و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دشمن به دنبال ضربه زدن به کشور است، بنابراین باید همواره آمادگی خود را در برابر نفوذ و توطئه دشمنان حفظ کنیم که بحمداله و به برکت خون شهدا، هدایت های مقام معظم رهبری و انسجام و هوشیاری نیروهای مسلح هرگونه تهدیدی را پاسخگو هستیم.

سردار اشتری با بیان اینکه امروزه اشکال تهدیدات دشمنان دستخوش تغییر شده است بیان کرد: باید در مقابل این تهدیدات نیز آماده باشیم و بدانیم که امروز محور تهدیدات از نوع "نرم" است و نیروی انتظامی در مقابله با تهدیدات جنگ نرم نقش موثر ، اساسی و سرنوشت سازی دارد.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: ارتقاء توان دفاعی و رزمی همواره باید مورد توجه و تمرکز باشد و برای ارتقاء آمادگی ها باید از ابزار و امکانات بروز بهره ببریم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به آسیب های اجتماعی و اهمیت اقدامات پیشگیرانه در این حوزه خاطر نشان کرد: تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است ، بنابراین باید در این حوزه پیش از هر اقدامی بر پیشگیری و پیشدستی تمرکز کنیم و آسیب های اجتماعی را در همه ابعاد کاهش دهیم.

وی بر لزوم تهیه و تدوین اطلس اطلاعات ، تهدیدات و آسیب ها تأکید کرد و افزود: کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند توجه و برنامه ریزی همه سازمان های متولی است اما در هر حال نیروی انتظامی نیز در این حوزه با رویکرد اجتماعی و برنامه ریزی ورود کرده و اقدامات شایان ذکری انجام داده است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور اضافه کرد: مبارزه با مواد مخدر و قاچاق از وظایف ذاتی و اولویت دار نیروی انتظامی است که باید گفت: مبارزه با این معضل ها نیز همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، بنابراین نیروی انتظامی در راستای پیگیری فرمایشات معظم له در این راستا همه توان و امکانات خود را به کار خواهد بست.

سردار اشتری تأکید کرد: نیروی انتظامی در هر منطقه و نقطه ای از کشور متناسب با آسیب ها برنامه ریزی ، تمرکز و اقدام می کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش موثر معاونت عملیات ناجا در پیشبر د اهداف عنوان کرد: به صدا درآوردن "زنگ خطرات" و "هوشیارباش ها" بر عهده معاونت عملیات است، این معاونت یک معاونت فرابخشی و بین بخشی می باشد و تعامل و همکاری با همه پلیس ها و معاونت های تخصصی از وظایف محوری این معاونت می باشد.

وی ادامه داد: تلاش برای ارتقائ توان رزمی و عملیاتی همچنین کاهش تلفات باید رویکرد محوری معاونت عملیات باشد.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با بیان اینکه حرکت در مسیر "حرفه ای گرایی" و "دانش بنیانی" از اولویت های نیروی انتظامی است بیان کرد: تقسیم منابع و امکانات عملیاتی باید بهینه و با برنامه ریزی صورت بگیرد ضمن اینکه مسئولان معاونت عملیات باید رویکرد تعامل با سازمان های مرتبط را نیز به دقت و جدیت دنبال کنند.

این مقام ارشد انتظامی بر "لزوم تدوین طرح نیازمندی عملیاتی "تأکید و خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی در حوزه پدافند غیرعامل نیز اقدامات مطلوبی انجام داده و قطعا این اقدامات مستمر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین تکریم و معارفه معاون عملیات اشاره و بیان کرد: سردار "بتولی" فرماندهی پیشکسوت ، باتجربه ، متعهد و پیگیر بودند و در مسئولیت های مختلف شاهد تلاش ، جدیت و موفقیت ایشان بوده ایم که ان شاء الله در آینده نیز از دانش" و "تجربه" ایشان بهره خواهیم برد.

وی در ادامه با معرفی سردار " حسین ساجدی نیا" به عنوان معاون عملیات ادامه داد: سردار ساجدی نیا سابقه درخشانی در کارنامه کاری و خدمت خود دارندو آشنایی بنده با ایشان قدمت دیرینه ای دارد .

وی افزود: سردار ساجدی نیا انسانی متدین ، بااندیشه، معتقد، اهل تعامل و ... هستند و همواره در مسئولیت فرماندهی تهران بزرگ شاهد تلاش ها و خدمات ایشان بوده ایم.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: سردار ساجدی نیا در ۹۰ ماه حضور در فرماندهی تهران بزرگ اقدامات ارزشمندی در کارنامه خود ثبت کرده اند و واکنش نیروهای پلیس تهران بزرگ در مواجه با تروریست ها در حرم مطهر امام راحل یکی از این اقدامات مطلوب و قابل تقدیر است.

گفتنی است، در این مراسم حکم انتصاب سردار " حسین ساجدی نیا" به عنوان معاون عملیات ناجا و حکم تقدیر از سردار " سید ابوالحسن بتولی" توسط سردار "محرم مجرد" رئیس بازرسی ناجا قرائت شد.