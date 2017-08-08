ترویج کتابخوانی از طریق مبلغین تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی امروز سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی ضمن با اشاره به دهه کرامت و گرامیداشت این دهه گفت: این دهه دهه با مسمایی بوده و بهانه ای است تا ما با معارف اهل بیت بیشتر آشنا شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: آموزه های ما از معارف اهل بیت خیلی زیاد نیست و ما بر اساس دیدگاه اهل بیت باید انسان شناسی را یاد بگیریم و توسعه دهیم.

وی با اشاره به احادیث و روایاتی مبنی بر بهره گیری از معارف اهل بیت گفت: متاسفانه ما چه بی بهره ایم از معارف اهل بیت و دیگران این معارف را با مکاتب خودشان و در قالب مکاتب خودشان به خورد ما می دهند.

حجت الاسلام قبادی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) در خصوص انسان کامل گفت: ایشان می فرمایند انسان کامل انسانی است که برای همه انسانها خیرخواه باشد و مردم از شر، ضرر و زیان او در امان باشند.

وی افزود: بنابه فرمایش ایشان همچنین انسان کامل کسی است که از فعالیت های مثبت دیگران قدردانی کنند و فعالیت های و کار خوب خود را زیاد نگیرد و به رخ دیگران نکشد. همچنین از اینکه دیگران از او درخواست مساعدت، کمک و خیرخواهی می کنند، ملول و خسته نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: انسان کامل از نظر امام رضا (ع) کسی است که در صدد کسب معارف و دانش بیشتر باشد و در راه خدا، مشکلات و مشقت را تحمل کند و آن را بر راحتی ترجیح دهد. همچنین عزت خدایی را بهتر از عزت نزد دیگران بداند.

وی گفت: به فرموده امام رضا (ع) آن انسان کامل که دارای درجات تکاملی است و در مسیر ارتقا بوده و دائم دنبال رشد فضائل است، کسی است که گمنامی را بر شهرت ترجیح دهد، چرا که شهرت مایه غرور و غفلت از اعمال خودمان است.

حجت الاسلام قبادی ادامه داد: انسان کامل همیشه دیگران را بر خود ترجیح دهد و بگوید دیگران از من در هر چیزی مقدم تر هستند.

وی با اشاره به سرانه کتابخوانی در جامعه گفت: متاسفانه سرانه کتابخوانی در جامعه ما کم است و براین اساس سازمان تبلیغات براساس رسالت ذاتی خود دنبال ترویج کتابخوانی از طریق ائمه جماعات و مبلغین است و حتی روحانیون ما در مناطق سرفیروزآباد کتابخانه هایی را دایر کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مطالعه در فضای مجازی ما را اغنا نمی کند و کتاب خواندن لذت دیگری دارد و حتی فرد کتاب خوان را از احوال اطرافش چون سرما و گرما غافل می کند و متوجه این احوالات نمی شود.