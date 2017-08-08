رئیس دانشگاه آزاد با خانواده شهیدان خبرنگار دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر در این دیدار ضمن تقدیر از جایگاه رفیع شهدای انقلاب اسلامی، مدافعان حرم و شهید صارمی به عنوان نماد و الگوی خبرنگاری گفت: کسانی که در این مسیر قدم برداشتند و توفیق شهادت نصیب آنها شده، شروطی دارند مانند اخلاق، درستی، پاکی و دینداری و ما اگر بخواهیم در این مسیر طی طریق کنیم باید این خصیصه‌ها را در خود تقویت کنیم.

وی ادامه داد: امروز آمده‌ایم تا بگوییم شما خانواده شهدا تنها نیستید و ما در کنار شما هستیم چرا که خانواده دانشگاه آزاد اسلامی، خانواده بزرگی است که فرزند خودش را در راه آزادگی داده است و ما وظیفه داریم تا مانند اعضای یک خانواده تلاش کنیم تا اجر این عمل را به جا بیاوریم.

پسر شهید صارمی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است و هادی باغبانی، شهید مستندساز مدافع حرم نیز خود دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.