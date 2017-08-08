بافت تاریخی بستک احیاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان ظهر سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه دو جانبه با شهرداری بستک بیان داشت: بر اساس این تفاهم نامه این دستگاه ها موظف به احیای بافت تاریخی بستک به صورت مشترک هستند.
ضیایی با اشاره به اینکه اعتبار در نظر گرفته شده از سوی شهرداری و اداره کل هر کدام ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده، افزود: اما حمایت بخش خصوصی در بخشهای مختلف میتواند به بازسازی و احیای بافت تاریخی بستک سرعت بیشتری ببخشد.
وی ادامه داد: همراهی مالکان میتواند بابی شود که همه بخشهای بافت را بتوانیم بر اساس تفاهمنامه جلو ببریم، و این تفاهم نامه میتواند تحولی در این بافت ایجاد کند.
معاون میراث فرهنگی در ادامه افزود: به دنبال تایید طرح ویژه احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی بستک از وزارت مسکن و شهرسازی هستیم.
اشکان مختاری هدف از انعقاد این تفاهمنامه را رفع خطر، استحکام، مرمت عناصر کالبدی، بهسازی معابر در کف و جدارهها افزود: در بخش مرمت به دلیل حفظ اصالت ساختمان کار به میراث فرهنگی سپرده میشود و در بخش نظارت، شهرداری ناظر بر فعالیتهای شهرسازی است.
وی ادامه داد: در بستک برخی ساختمانها کاربریهای خود را ازدستدادهاند که باید شناساییشده و پس از احیا، کاربری جدیدی به آنها اعطا و فعال می شوند.
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