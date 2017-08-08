کلاهبرداری ۸ میلیاردی ازبیمه ها/ تصادف ساختگی شگرد متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی پورکاوه فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه اعضای باندی با ترفند تصادف ساختگی و مصدوم کردن افراد به منظور دریافت دیه، از شرکت های بیمه کلاهبرداری می کنند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده و با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را شناسایی کرده و طی هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام شدند.

این مسئول بیان داشت: در بازرسی از محل تعداد ۱۶ نفر از اعضای این باند که حین مصرف مواد مخدر بودند شناسایی و دستگیر شدند که طی تحقیقات اولیه در پلیس آگاهی به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و عنوان داشتند که پس از شناسایی و اغفال افراد فقیر با وعده پرداخت درصدی از مبلغ دیه دریافتی ،با قساوت تمام اقدام به شکستگی های عمدی برروی آنان کرده و سپس با تصادف ساختگی، مصدومین حادثه را جهت مداوا به بیمارستان منتقل و با تشکیل پرونده از شرکت های بیمه، دیه دریافت می کردند.

این مسئول عنوان داشت: این باند با وعده پرداخت درصدی از دیه دریافتی از شرکت های بیمه به افراد مصدوم آنان را در محلی تا دریافت دیه نگهداری کرده و حتی از آنها در شهرهای دیگر نیز استفاده می کردند.

سرهنگ پورکاوه در تشریح ابعاد دیگری از جنایات این باند اظهار داشت: متهمان به منظور تسکین درد ناشی از شکستگی آنها را معتاد به مواد مخدر از نوع تریاک کرده بودند.

سرهنگ «پورکاوه» در ادامه با بیان اینکه بررسی ها و برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که اعضای این باند معادل ۶ تا ۸ میلیارد ریال از شرکت های بیمه کلاهبرداری کردند بیان داشت: در ادامه هشت نفر دیگر از همدستان این متهمان نیز در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خاطر نشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که متهمان افراد غیر بومی هستند که با استفاده از این روش علاوه بر شهرستان کاشان، در شهرستان های بیرجند ، زاهدان، مشهد، کرمان، قزوین، بجنورد، طبس و اردبیل نیز از سال گذشته تاکنون تشکیل پرونده داده و منتظر دریافت دیه بودند که با هوشیاری ماموران دستگیر و تحویل قانون شدند.