حیات تاریخ مدیون خبرنگاران است/ خبرنگاری لازمه ارتقای آگاهی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد صابریان به مناسبت ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز بزرگداشت مقام خبرنگار، با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: رسالت خبرنگاری رسالتی مهم و ارزشمند است، بستر اطلاع رسانی و نهاد روابط عمومی یکی از مهم‌ترین وظایف نهادها و سازمان ها است.

وی افزود: نهاد روابط عمومی و اطلاع رسانی می‌تواند با عملکرد درست در پیشبرد اهداف نهادها و سازمان ها، معرفی بهتر خدمات به مردم و مسئولان و دریافت بازخورد برای اصلاح رویه موثر واقع شود.

حجت الاسلام صابریان ادامه داد: خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فارغ از آنکه چشم و گوش و زبان جامعه هستند کار بسیار مهم دیگری نیز انجام می‌دهند و آن اینکه علوم فرهنگی و دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای جامعه ترجمه و آن را در قالب گزاره‌های عینی و مشخص میان افراد جامعه توزیع می‌ کنند و هسته اصلی آگاهی بخشی نیز درست همین است .

مدیرعامل موسسه علمی فرهنگی دارالعرفان بیان داشت: آن‌ها اندیشه فرهنگی و دینی، اجتماعی و اقتصادی را به امر فرهنگی و دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌کنند و این برای توسعه امری بسیار حیاتی ست ، خبرنگاران توجه و تمرکز جامعه را معطوف به سوژه‌هایی می‌کنند که این سوژه‌های خبری می‌تواند در خدمت توسعه باشد و البته می‌تواند کاملاً ضد توسعه باشد.

وی با بیان اینکه تاریخ، حیات خود را مدیون خبرنگاران است، اظهارداشت : اگر نبودند اصحاب قلم و رسانه امروز اطلاع چندانی از گذشتگان و حتی برخی از حوادث و وقایع اثر گذار در تاریخ بشریت، حتی اتفاقات و جریانات دینی و مذهبی وجود نداشت.

این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه افزود: خبرنگار می تواند آگاهی جامعه را جهت دهی نمایند و لوح سفید آگاهی بخش باشد.

صابریان ادامه داد: به هر تقدیر و با هر کیفیت، خبرنگاری لازمه ارتقای آگاهی جامعه است و باید این رسالت را با آغوش جان پاس داشت و از برخی آفاتی که اصالت و رسالت خبر و خبرنگاری را آلوده می سازند پرهیز نمود. لازم می‌دانم روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه آگاهی تبریک عرض نموده و برای همه آن‌ها آرزوی کامیابی و سعادت نمایم.