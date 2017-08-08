  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

مدیرعامل موسسه علمی فرهنگی دارالعرفان:

حیات تاریخ مدیون خبرنگاران است/ خبرنگاری لازمه ارتقای آگاهی جامعه

حیات تاریخ مدیون خبرنگاران است/ خبرنگاری لازمه ارتقای آگاهی جامعه

حجت الاسلام صابریان گفت: اطلاع رسانی می‌تواند با عملکرد درست در پیشبرد اهداف نهادها و سازمان ها و معرفی بهتر خدمات به مردم و مسئولان و دریافت بازخورد برای اصلاح رویه موثر واقع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد صابریان  به مناسبت ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز بزرگداشت مقام خبرنگار، با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: رسالت خبرنگاری رسالتی مهم و ارزشمند است،  بستر اطلاع رسانی و نهاد روابط عمومی یکی از مهم‌ترین وظایف نهادها و سازمان ها است.

وی افزود: نهاد روابط عمومی و اطلاع رسانی می‌تواند با عملکرد درست در پیشبرد اهداف نهادها و سازمان ها، معرفی بهتر خدمات به مردم و مسئولان و دریافت بازخورد برای اصلاح رویه موثر واقع شود.

حجت الاسلام صابریان ادامه داد: خبرنگاران  و روزنامه‌نگاران فارغ از آنکه چشم و  گوش و زبان جامعه هستند کار بسیار مهم دیگری نیز انجام می‌دهند  و آن  اینکه علوم فرهنگی و دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای جامعه ترجمه و آن را در قالب گزاره‌های عینی و مشخص میان افراد جامعه توزیع می‌ کنند و هسته اصلی آگاهی بخشی نیز درست همین است  .

 مدیرعامل موسسه علمی فرهنگی دارالعرفان بیان داشت: آن‌ها اندیشه  فرهنگی و دینی، اجتماعی و اقتصادی را به امر فرهنگی و دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌کنند و این برای توسعه امری بسیار حیاتی ست ، خبرنگاران  توجه و تمرکز جامعه را معطوف به سوژه‌هایی  می‌کنند که این سوژه‌های خبری می‌تواند در خدمت توسعه باشد و البته می‌تواند کاملاً ضد توسعه باشد.

وی با بیان اینکه تاریخ، حیات خود را مدیون خبرنگاران است، اظهارداشت : اگر نبودند اصحاب قلم و رسانه امروز اطلاع چندانی از گذشتگان و حتی برخی از حوادث و وقایع اثر گذار در تاریخ بشریت، حتی اتفاقات و جریانات دینی و مذهبی وجود نداشت.

این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه افزود: خبرنگار می تواند آگاهی جامعه را جهت دهی نمایند و لوح سفید آگاهی بخش باشد.

صابریان ادامه داد: به هر تقدیر و با هر کیفیت، خبرنگاری لازمه ارتقای آگاهی جامعه است و باید این رسالت را با آغوش جان پاس داشت و از برخی آفاتی که اصالت و رسالت خبر و خبرنگاری را آلوده می سازند پرهیز نمود. لازم می‌دانم روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه آگاهی تبریک عرض نموده و برای همه آن‌ها آرزوی کامیابی  و سعادت نمایم.

کد مطلب 4053588
عباس بنشاسته

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها