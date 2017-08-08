دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیاردی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار "منوچهر امان اللهی" عنوان کرد: عوامل انتظامی شهرستان کرمانشاه پس از دریافت خبری مبنی بر درگیری اهالی یکی از روستاهای تابعه، بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های پلیس مشخص شد فردی با هویت معلوم، پس از جلب اعتماد مردم روستا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به بهانه پرداخت سود بالا اخذ کرده و متواری شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: که این امر منجر به درگیری های مختلف در این روستا شده بود، لذا ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه به منظور خاتمه دادن به این درگیری ها، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کردند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه از منزل متهم چند قبضه سلاح سرد و گرم غیر مجاز کشف شده است، گفت: فرد دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کشف ۳.۵ تن خیارشور غیربهداشتی در سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر از پلمب یک واحد صنفی تولید و توزیع خیار شور فاقد مجوز در سنقر خبر داد و گفت: در بازرسی از این واحد سه و نیم تن خیارشور غیربهداشتی کشف شده است.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" در تشریح این خبر بیان کرد: داشتن پروانه فعالیت و دیگر مجوزهای قانونی از الزامات فعالیت واحدهای صنفی است، لذا پلیس نیز ضمن نظارت بر نحوه فعالیت آنها در صورت مشاهد هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: پلیس شهرستان در بازدید از یک واحد صنفی فاقد مجوز که در داخل یک سوله فلزی اقدام به تولید و توزیع خیار شور می کرد، بلافاصله ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه ماموران شبکه بهداشت سه تن و ۶۰۰ کیلوگرم خیار شور و ۶۲ کیسه نمک غیر استاندارد از داخل واحد صنفی کشف و این مرکز را پلمب کردند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه در این راستا پرونده تشکیل و متهمان به دادسرا معرفی شده اند، از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگان در خطوط ویژه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات خطوط ویژه در شهرستان کرمانشاه و سایر شهرستان های استان خبر داد.

سرهنگ "فضل اله شیری" اظهار کرد: بر اساس بند ۴۹ ماده یک آیین نامه راهور؛ خط ویژه مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علائم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص شده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد، لذا فلسفه ایجاد خطوط ویژه سریعتر رساندن حجم زیاد مسافران و خودروهای امدادی و عملیاتی است و تنها تردد خودروهای پلیس، اورژانس و آتشنشانی در کنار اتوبوس‌های شرکت واحد در این خطوط مجاز بوده و سایر خودروها و موتورسیکلت‌ها اجازه تردد در این خطوط را ندارند.

وی افزود: متاسفانه طی ماه های گذشته ورود موتورسیکلت‌ها و خودروهای غیرمجاز به خطوط ویژه موجب اخلال در سرویس‌دهی حمل و نقل عمومی و کاهش سرعت تردد خودروهای امدادرسان شده‌ است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در عین حال بسیاری از عابران پیاده که از عرض خطوط ویژه عبور کرده و دچار مصدومیت شده‌اند به تصور اینکه تنها در این خط اتوبوس و خودروهای امدادی تردد می‌کنند از آن عبور کرده‌اند، اما متاسفانه با موتورسیکلت سواران مواجه می‌شوند.

سرهنگ شیری عنوان کرد: متاسفانه سوءاستفاده از عناوین اجتماعی برای ارتکاب تخلف و بد رانندگی کردن در بین برخی از رانندگان مرسوم شده است و برخی از رانندگان خودرو با زیر پاگذاشتن قانون و بی احترامی به دیگران وارد خط ویژه شده و خطوط ویژه در محاصره خودرو های شخصی و موتورسیکلت ها در آمده است.

وی در پایان متذکر شد: بدیهی است پلیس به طور جدی و بدون اغماض با خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف در خطوط ویژه برخورد می‌کند و اگر سازمانی قصد دارد از خط ویژه استفاده کند قطعاً باید با مجوز کتبی پلیس راهنمایی و رانندگی باشد و صرف داشتن چراغ گردان، مجوزی برای تردد در خط ویژه نیست.

بازپس گیری ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در سرپل ذهاب

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب گفت: ۲۱ هزار متربع از اراضی ملی در این شهرستان از زمین خواران باز پس گرفته شد.

سرهنگ "محمدرضا یاری" اظهار کرد: به دنبال ارجاع پرونده ای از اداره منابع طبیعی شهرستان، موضوع کشف زمین خواری و بازپس گیری آن در دستور کار این انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: طی تحقیقات به عمل امده مشخص شد زمینی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی توسط افراد سودجو به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته بود، در همین راستا زمین بازپس گرفته شد و تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان گردید.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه، خاطر نشان کرد: فرد دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۵۳ فقره سرقت در ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۵۳ فقره سرقت در پی انجام طرح ضربتی مقابله با سرقت در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در ۴۸ ساعت گذشته طرح ضربتی مقابله با سرقت را اجرایی کردند.

وی با بیان اینکه در پی انجام این طرح ۵۳ مورد سرقت کشف و ۲۴ سارق دستگیر شدند، گفت: چهار فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت خودرو، ۲۴ فقره مربوط قطعات خودرو، ۹ فقره مربوط به سرقت اماکن و مابقی مربوط به سایر عناوین سرقت ها هستند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: خوشبختانه پلیس از ابتدای سال تا کنون توانسته است روند کاهش وقوع سرقت را در منزل، خودرو، سرقت های به عنف و سرقت تجهیزات برق بطور چشمگیری کاهش دهد.

وی با بیان اینکه شهرستان کرمانشاه در مجموع یک درصد کاهش وقوع سرقت در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه را داشته است، اعلام کرد: انتظامی این شهرستان با استفاده از تمامی ظرفیت های درون و برون سازمانی، تجزیه و تحلیل جرایم و برناممه ریزی دقیق به دنبال کاهش محسوس وقوع سرقت و مقابله با باند های سرقت است.

کشف ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در کنگاور

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف یازده هزار لیتر سوخت قاچاق، در این شهرستان خبر داد و گفت: دو متهم در این ارتباط دستگیر شده اند.

سرهنگ "بهروز فخری" بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کنگاور در پی کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یکی از محلات شهر کنگاور، بررسی موضوع در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی انبار دپو مورد بازرسی قرار گرفت و در بررسی به عمل آمده از این محل مقدار ۹۰۰۰ لیتر مواد سوختی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

سرهنگ فخری اضافه کرد" در عملیات دیگری در ایستگاه شهید زنگنه عوامل پلیس موفق به توقیف یک دستگاه نیسان شدند که حامل دو هزار لیتر سوخت قاچاق بوده است.

وی با اشاره به دستگیری دو نفر در این زمینه و تحویل اقلام مکشوفه به مراجع ذی‌صلاح، خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز از اولویت های اقدامات پلیسی در شهرستان کنگاور است.

پلمب ۲۱ واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از پلمب ۲۱ واحد صنفی متخلف طی ۴۸ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: در راستای تامین نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف طی ۴۸ساعت گذشته به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح ضمن بازدید و کنترل محسوس و غیر محسوس از واحدهای صنفی، به تعداد ۱۱ نفر از متصدیان صنوف تذکر شفاهی و برای هفت واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر شد، همچنین از ۱۴ متصدی واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی و صنفی تعهدات لازم اخذ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه تعداد ۲۱ واحد صنفی متخلف پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد متخلف، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند تا نسبت به برخورد قانونی با آنان در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.