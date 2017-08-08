پارس جنوبی فرصت خوبی برای فعالیت سازندگان داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، علمدار بابایی ظهر سه‌شنبه در نشست انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی فرصت بسیار خوبی برای توسعه اتشغال و تولید محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید در پارس جنوبی ارزش‌آفرینی کنیم و اقتصاد ما بچرخد و همه باید در کلیت کار نقش آفرینی کنیم؛ اینکه انجمن تشکیل شده اقدام خوبی است.

مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: تا الان بیش از ۹۱ میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه شده است.

وی بیان کرد: هزینه تجهیزات نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار بوده است و این بستر خوبی برای فعالیت انجمن و تولیدات داخلی است.

بابایی تصریح کرد: دو سه سال است که تلاش شده تا برای رفع چالش نبود قطعات، فرآیندی طراحی شود که تجهیزات را در داخل تامین کنیم و از تولید کننده داخلی خرید کنیم.

لزوم استفاده از تولیدات داخلی

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز در این نشست ضممن تشکر از اهتمام مدیرعامل مجتمع گاز در برپایی این نشست گفت: علی‌رغم اینکه زمان کمی برای هماهنگی این این نشست بود و در مدت زمان دو هفته هماهنگ شده بود استقبال خوبی شده است.

سعید آهنگران با اشاره به اینکه ۸۳ شرکت در این نشست حضور پیدا کردند، افزود: ۳۳ شرکت در زمینه ماشین آلات دوار که همگی دانش بنیان هستند در زمینه شیر آلات که ۱۸ شرکت حضور دارند که ۸ گروه از آنها دانش بنیان هستند و در زمینه شرکت ایمنی و آتش نشانی ۷ شرکت حضور دارند که سه شرکت آن دانش بنیان است.

وی اضافه کرد: باید در این نشست به میثاق‌نامه‌ای برسیم و با هماهنگی مجتمع یک شرکت به صورت پایلوت قرار دهیم تا بتوانیم قراردادهای منعقد شود تا مجتمع گاز و شرکت زیر مجموعه بتواند که از تجهیزات داخلی استفاده و از انجمن خرید کنند امکان تامین ۷۰ درصد نیاز مجتمع از تجهیزات تولید داخل توسط انجمن فراهم است.

حمایت مجتمع گاز از تولیدکننده داخلی

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با بیان این که مجتمع گازی پارس جنوبی از تجهیزات با کیفیت داخلی استقبال می کند، گفت: درهای این مجتمع به روی سازندگان داخلی باز است.

جواد سهیلی اظار داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه‌ وزارت نفت همواره در ساخت قطعات و تجهیزات پیشگام بوده است.

وی هدف از تشکیل این نشست را تعامل صنعت نفت و تولیدکنندگان داخلی برای ساخت قطعات و تجهیزات داخل کشور دانست و بیان کرد: تا انتهای سال ۹۶ در کارگروه‌های مختلف این جلسات برگزار می‌شود.

سهیلی با اشاره به تولید قطعات در داخل کشور گفت: ساخت داخل به مثابه یک مثلث است؛ اضلاع سه‌گانه آن کارفرما، تولید کننده، و سازمان‌های تصمیم‌گیر هستند.

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: امیدواریم خروجی این نشست‌ها رضایت تولید کننده داخل و صنعت باشد.

در ادامه این نشست شرکت کنندگان در کارگروه‌های تخصصی تقسیم‌بندی شدند تا مذاکرات و مباحث مربوطه را به صورت تخصصی‌تر دنبال کنند.