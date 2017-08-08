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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

اتصالی برق منجر به حریق واحد مسکونی در کرمان شد

اتصالی برق منجر به حریق واحد مسکونی در کرمان شد

کرمان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از حریق واحد مسکونی در بلوار هوانیروز خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی در ساعت ۱۲ و ۴۷ دقیقه امروز که خبر از واحد مسکونی می داد بلافاصله خودروی اطفاء حریق از نزدیکترین ایستگاه به محل اعزام شد.

وی گفت: حریق که به علت اتصالی برق در قسمت سیستم تهویه آشپزخانه (هود) اتفاق افتاده بود بلافاصله از سوی آتش نشانان اطفاء شد و از سرایت آن به دیگر بخشهای منزل جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان به شهروندان توصیه کرد از سیم و اتصالات استاندارد در برق کشی منازل استفاده کنند.

کد مطلب 4053599

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