نخستین جشنواره بین المللی خوشنویسی آیات در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر امیرنیا مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:با توجه به اینکه شهر مشهد در سال ٢٠١٧ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد ،این شهر میزبان کشورهای اسلامی و همسایه جهت برگزاری جشنواره خوشنویسی آیات قرآنی خواهد بود.

امیرنیا با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی برای اولین بار به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و به صورت بین المللی برگزار کننده این جشنواره در رشته خوشنویسی خواهد بود ،گفت: از بسیاری از داوران داخلی و بین المللی جهت قضاوت آثار هنرمندان در این جشنواره دعوت به عمل آمده است.

وی گفت: جشنواره بین المللی خوشنویسی در ٥ رشته خطوط آزاد، ثلث ،نثر،نستعلیق و خط شکسته برگزار خواهد شد.افتتاحیه این جشنواره در شهریورماه سال جاری و اختتامیه در نیمه دوم دی ماه خواهد بود.موضوعات این جشنواره آیات توصیفی قرآن کریم، احادیث و روایات از کتب معتبر و مستند اسلامی می باشد.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان داشت: در مراسم اختتامیه ضمن تقدیر و اهدا جوایز نمایشگاهی از آثار جشنواره فوق افتتاح خواهد شد.حدود ١٤٠ میلیون تومان بودجه جهت اهدا جوایز به برترین آثار در نظر گرفته شده است.

امیرنیا افزود: نحوه برگزاری جشنواره بدین صورت است که هنرمندان و خوشنویسان آثار خود را موضوع و سوال آن مربوط به حوزه قرآن و عترت می باشند کاغذی با ابعاد مشخص به صورت خام اراده دهند.

همچنین این آثار می بایست به صورت خوشنویسی صرف و بدون تذهیب و یا پاسپارتو و ... باشند و تنها صفحه خام در اختیار داوران قرار گیرد.

وی اظهار کرد: پس از داوری آثار شرکت کنندگان تذهیب و قاب خواهد شد ،سپس در کتاب نمایشگاه چاپ و در معرض دید مخاطبین در نگارخانه قرار خواهد گرفت.