لزوم توجه به دوره پیش دبستان/بومی گزینی دانشگاه ها مانع پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان که در استانداری برگزار شد، گفت: بسیاری از دانش‌آموزان کردستانی رتبه برتر را در کنکور سراسری کسب می‌کنند اما به دلیل بومی‌گزینی دانش‌آموزان نمی‌توانند در دانشگاههای بزرگ تحصیل کنند این به ضرر دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار است.

استاندار کردستان اظهار داشت: در قانون بومی‌گزینی اولویت در پذیرش به دانشجویان بومی داده می شود و دانشجویان مناطق کمتر برخوردار نمی‌توانند به دانشگاه‌ های بزرگ راه یابند و با پذیرش در دانشگاه های بومی تنها با بازار کار منطقه خود آشنا خواهند بود و در واقع هیچ پیشرفتی برای آنان رخ نخواهد داد.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی کشور باید بحث کیفی را مدنظر قرار دهد و مشکل بومی‌گزینی را نه تنها برای استان کردستان بلکه سایر استان‌های کم برخوردار حل کند، افزود: باوجد باز سنگین مالی برای برگزاری آزمون کنکور سراسری نیاز است که دانشگاه ها این بار مالی را متحمل شوند.

زاهدی با اشاره به اهمیت آموزش پیش‌دبستانی گفت: برنامه آموزشی و پرورشی پیش‌ دبستانی باید از سوی آموزش و پرورش تعیین و تهیه شود و باید آموزش و پرورش دانش آموزان پیش دبستان با کیفیت انجام گیرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه کودکان سرمایه‌ های اصلی کشور به شمار می‌روند، عنوان کرد: چنانچه نیاز به صدور مجوز تنها از طریق آموزش و پرورش باشد می بایست ابلاغیه‌ آن اعلام شود.