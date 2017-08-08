کرمانشاه رتبه دوم توانمندسازی مددجویان بهزیستی در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط بهزیستی استان کرمانشاه، دوره آموزشی تربیت مربی و مشاور آماده سازی شغلی براساس الگوی(LNSIE) ویژه مددکاران اجتماعی بهزیستی کرمانشاه و ایلام امروز سه‌شنبه با حضور رئیس گروه مطالعه و توسعه حمایت های اجتماعی بهزیستی کشور، معاون امور اجتماعی، کارشناس دفتر زنان و خانواده بهزیستی استلن و جمعی از مددکاران کلینیک ها در محل مجتمع آموزشی فرهنگی بهزیستی کرمانشاه برگزار شد.

سید قاسم محسنی رئیس گروه مطالعه و توسعه حمایت های اجتماعی بهزیستی کشور در این دوره اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه از معضل بیکاری رنج می برد، بنابراین مددکاران اجتماعی می توانند نقش مهمی در کاهش بیکاری مددجویان و توانمندسازی آنها داشته باشند.

به گفته وی، عدم انگیزه و نداشتن کسب و کار مناسب موجب شده آمار بیکاری مددجویان بالا باشد و این در حالی است برخی از مددجویان با انگیزه بالایی به دنبال اشتغال و توانمندشدن خود هستند.

رئیس گروه مطالعه و توسعه حمایت های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی همچنین در راستای توانمندسازی شغلی مددجویان با سازمان فنی و حرفه ای تفاهم نامه منعقد کرده است.

محسنی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره آموزشی برای مددکاران موجب مهارت آموزی و ارائه مشاوره شغلی از سوی آنها به جامعه هدف بهزیستی می شود.

وی با بیان اینکه دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی مسئولیت و نظارت بر کلینیک های مددکاری را بر عهده دارد، گفت: ۴۳۰کلینیک مددکاری در کشور تحت نظارت بهزیستی است.

این مسئول تصریح کرد: هر کدام از کلینیک های مددکاری قرار است به صورت تخصصی به یکی از آسیب های اجتماعی توجه و در حیطه آن فعالیت داشته باشند.

مرتضی کوهی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در این دوره آموزشی اظهار داشت: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی رسالت این سازمان است.

وی افزود: کرمانشاه پس از یزد با خروج ۳۲.۵ درصد مددجویان از چرخه حمایتی رتبه دوم کشوری در زمینه توانمندسازی شغلی مددجویان را دارد.

به گفته کوهی، توانمندسازی جامعه هدف خصوصا زنان سرپرست خانوار در دست سازمان بهزیستی است.