به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی صبح امروز با حضور در کمپ تیم های ملی وزنه برداری، نظاره گر تمرینات اردونشینان برای حضور در سه رویداد مهم بین المللی پیش رو بود.

اردونشینان وزنه برداری که خود را برای حضور در رقابت‌های یونیورسیاد در چین تایپه، بازی های داخل سالن آسیا در عشق آباد و رقابت های جهانی آمریکا آماده می کنند به تازگی از اردوی ورزقان به تهران باز گشته اند و ادامه تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی آغاز کرده اند.

در این راستا علی مرادی صبح امروز با حضور در اردوی تیم ملی وزنه برداری در واکنش به غیبت کیانوش رستمی در تمرینات تیمی به رغم تغییر و تحولات کادر فنی، اظهار داشت: رستمی طبق برنامه و تحت نظارت فدراسیون در حال تمرین است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری همچنین به وضعیت سعید علی حسین هم اشاره کرد و گفت: او با توجه به مشکلات تحصیلی حضور مستمر و مداومی در اردو ندارد ولی از مرحله تمرینات که در اردوی سطح دریا در مازندران برگزار می شود بطور مداوم به جمع اردونشینان ملحق خواهد شد.