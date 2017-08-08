بیش از ۳۵ هکتار زمین صنعتی در استان زنجان واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با بیان اینکه در سال ۹۴ میزان واگذاری زمین صنعتی در استان ۱۳ هکتار بوده است، اظهار کرد: در سال ۹۲ میزان واگذاری ۲۰ هکتاری در سال ۹۲ نیز به میزان ۴۰ هکتار بوده است.

امیر حمیدنیا به پیگیری تملک زمین های صنعتی در شهرک صنعتی دره لیک اشاره کرد و افزود: در شهرک صنعتی شماره۴ زنجان معارضانی وجود دارد که به صورت پراکنده موجب کندی در تلمک کامل شهرک صنعتی شده اند که اعمال ماده ۹ برای آن در دست پیگیری است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت شهرک صنعتی کهناب در زنجان، گفت: استقرار واحدهای تخصی حوزه برق، الکترونیک و آی تی در شهرک صنعتی کهناب منتظر تایید زیست محیطی است.

حمیدنیا با بیان اینکه اقدامات زیادی در سال گذشته برای شهرک صنعتی کهناب صورت گرفته و عملا در ۴۰ هکتار آن آمادگی برای واگذاری زمین به واحدهای متقاضی وجود دارد، افزود: تنها دلیل توقف در فعالیت ها انتظار برای نهایی شدن پاسخ زیست محیطی این شهرک صنعتی بوده است و شهرک های صنعتی استان هزینه های زیادی برای آماده سازی انجام داده که به دلیل عدم فروش زمین این هزینه ها جبران نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال شهرک صنعتی اشراق به خطوط ریلی زنجان، گفت: در این خصوص پیگیری و جلسات متعددی با واحدهای مستقر در شهرک صنعتی برگزار شد که تمایلی برای تامین و کمک مالی برای تحقق این مهم حاصل نشده و تلاش می شود از منابع اعتباری دیگر تامین شود.

حمیدنیا از هزینه ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای شهرک صنعتی کهناب خبر داد و گفت: از مجموع هزینه صورت گرفته برای این شهرک صنعتی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته انجام شده که هم اینک این شهرک صنعتی دارای راه دسترسی آسفالت، طراحی و ذون بندی، زیرساخت های برق و آب داشته و آماده واگذاری در ۴۰ هکتار اولیه است.