دولتمردان به معیشت خبرنگاران توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: درآمد برخی خبرنگاران مایه خجالت است و بنده به منظور بهبود معیضت خبرنگاران حتی با آقای نوبخت صحبت هایی داشته ام.

وی افزود: این در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که فردی صاحب قلم چنین مشکلی برای تامین معیشت خود داشته باشد و انتظار می رود دولتمردان برای رفع مشکلات خبرنگاران اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید به اینکه تامین جایگاه اقتصادی رسانه اهمیت ویژه دارد، اضافه کرد: انتظار می رود در خصوص رفع مشکلات بیمه و درآمدی خبرنگاران اقدام شود.

عاملی بحران دوم فعالیت خبرنگاران را استقلال آن ها دانست و گفت: در شان خبرنگاران نیست که مدافع حزب و جناح خاصی فعالیت کنند و گاها دیده می شود که برخی رسانه ها به صورت ویژه به درج اخبار یک جناح می پردازند.

امام جمعه اردبیل متذکر شد: زمانی فشار به خبرنگاران از سوی ارباب قدرت و گاهی از سوی افراد متعصب به دیدگاه فکری خاص است و انتظار می رود خبرنگاران بی توجه به جهت گیری ها در راستای طرح واقعیت ها اقدام کنند.

وی با تاکید به اینکه وظیفه خبرنگار طرح واقعیت ها حتی ایرادات کاری مسئولان است، اضافه کرد: اصلاح گری و اصلاح طلبی رسالت خطیر رسانه محسوب می شود.

عاملی توجه به اخلاص نیت و عبادت قراردادن کار خبررسانی را بر عهده رسانه دانست و گفت: همچنین توصیه ما توجه به ولایت فقیه و تبیین جایگاه آن در جامعه اسلامی است.

در این جلسه رئیس بسیج رسانه استان اردبیل نیز اصلاح فرهنگ جامعه، نشر سخنان حکیمانه، امانت داری و آینده نگری و بصیرت افزایی را از مسئولیت های رسانه دانست.

ایمان علی لطفی متذکر شد: رسانه ها می بایست با جلوگیری از باج دهی و باج خواهی به کار خود اعتقاد داشته و در راستای نقش آگاهی گام بردارند.

وی همچنین به ایجاد اتاق اندیشه ورزان و نویسندگان اشاره کرد و گفت: انجمن تحلیل بررسی رسانه ها در اردبیل شکل گرفته و تربیت خبرنگاران جوان در استان دنبال می شود.