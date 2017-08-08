برای حضور در رقابتهای جهانی ترسی از مصدومیت ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در حالی از روز گذشته در کمپ تیم های ملی وزنه برداری در کنار اردونشینان حضور یافته که به تازگی، اردوی یکماهه ورزقان را پشت سر گذاشته و روند مطلوبی را طی می کند.

وی د حاشیه نخستین روزهای اردوی کنونی تیم ملی وزنه برداری گفت: تمرینات برنامه ریزی شده ای را تا زمان رقابتهای جهانی در دستور کار دارم، اما مهمترین مساله این است که دیگر هیچ ترس و نگرانی برای مصدومیت دوباره ندارم.البته به دلیل مصدومیت عضلات پایم کمی ضعیف شده که خوشبختانه با روند مطلوب درمانی توانسته ام هم اکنون به مرز آمادگی ۸۰ درصدی برسم. مطمئنا اگر مشکی بوجود نیاید می توانم با آمادگی ۱۰۰درصدر در رقابتهای جهانی به روی تخته بروم.

نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در رویدادهای پیش رو از روز ۱۷ تیر تا ۱۲ مرداد به عنوان اردوی سطح ارتفاع در شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی برگزار شد. اردونشینان تیم ملی پس از بازگشت به تهران، تمرینات خود را از روز شنبه آغاز کردند که این مرحله از اردو نیز تا هفته اول شهریور ادامه دارد. البته یک اردوی دیگر هم برای وزنه برداران پیش بینی شده که به عنوان اردوی سطح دریا در استان مازندران برگزار خواهد شد.