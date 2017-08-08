گسترش فرهنگ اهدای خون را مدیون رسانه ها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله با تقدیر از تلاش بی وفقه خبرنگاران عرصه سلامت گفت: کشور ما فرهنگ یکپارچه و متعالی اهدای خون را مدیون فرهنگسازی پیوسته رسانه ها است و سازمان انتقال خون فرهنگ اهدای داوطلبانه خون را مرهون اطلاع رسانی شفاف است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، افزود: اگر فرهنگ در بستری روشنگر و شفاف از رسانه رشد و توسعه نیابد، یک کشور هیچ وقت به بالندگی نمی رسد.

وی با اشاره به این موضوع که امروزه دنیا را می توان در یک گوشی موبایل خلاصه کرد و از این قاب کوچک به تمامی اطلاعات دسترسی پیدا کرد، گفت: گرچه ارتباطات، گسترده و تعاملی شده است اما مباحث مهمی چون اخلاق رسانه ای، مسوولیت ملی و دروازه بانی خبر هنوز چیزی است که در تخصص خبرنگاران کار آزموده است و تارسیدن به مسوولیت همگانی برای انتشار اخبار در یک جامعه تعاملی هنوز گامهای بلندی باید برداریم که مهمترین آنها گسترش سواد رسانه ای است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، ضمن با اهمیت خواندن شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی افزود: در شفافیت و صحت اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی نیز امروزه خبرنگاران رسانه های رسمی نقش مهمی ایفا می کنند و با انتشار به موقع اخبار صحیح در شبکه های مربوط به رسانه خود، اصالت منبع را در فضای رسانه های جدید نیز تثبیت می کنند.