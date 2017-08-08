دستگیری عوامل قتل سیرجان/متهمان دستگیر شده اتباع بیگانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محسن نیک ورز در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع نزاع بین چهار نفر از اتباع بیگانه، فردی به هویت (ی. ب) با سلاح سرد مجروح می شود که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات فوت می کند.

وی اعلام کرد: پس از وقوع این حادثه رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه این مرجع قضائی و پلیس قرار گرفت و از همان ساعات اولیه حادثه کارگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را درجهت دستگیری عوامل حادثه آغاز کردند.

نیک ورز بیان داشت: با تشکیل پرونده جنائی بلافاصله متهمان شناسایی و در کمتر ۲۴ ساعت از تاریخ جنایت دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد علت و انگیزه اصلی این حادثه اختلاف و نزاع قبلی بوده است، عنوان کرد: پرونده در شعبه دوم بازپرسی در حال رسیدگی و هر سه متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.