قطار توسعه شهری در قزوین به حرکت درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در ۸ سال گذشته مدیریت شهری قزوین تلاش کرد با همراهی شهروندان و استفاده از متخصصان و افراد با تجربه‌ بتواند دغدغه‌های توسعه شهری را برطرف کند.

وی بیان کرد: در این راستا پروژه‌های مهم موچک و بزرگی در شهر قزوین اجرایی شد و خوشبختانه با اتحاد بین شهروندان و مدیران استانی و ملی برقرار شد توسعه شهر قزوین سرعت بیشتری پیدا کرد.

افزایش ۸ برابری بودجه شهرداری قزوین

نصرتی یادآورشد: در دو دوره گذشته شورای شهر و شهرداری بودجه شهرداری قزوین ۸ برابر افزایش یافت و موفق شدیم تمامی بلوارهای شهر قزوین به جزء یک مورد را بازگشایی کنیم و با حمایت و همراهی شهروندان و بر اساس طرح ترافیک، طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تعداد ۲۰ تقاطع غیرهمسطح در شهر قزوین احداث شد.

نصرتی یادآورشد: روند توسعه شهر قزوین پایدار و پرشتاب بوده و در شهرداری قزوین تلاش کرده ایم در این مدت هیچ پروژه‌ای را بدون مصوبه اجرا نکنیم و در شهر قزوین هیچ پروژه‌ای نیست که بدون مصوبه اجرا شده باشد.

قطار توسعه شهر قزوین حرکت پرشتابی دارد

شهردار قزوین بیان کرد: قطار توسعه شهر قزوین در ریل خودش درحال حرکت است و در ۸ سال گذشته مرکز کنترل ترفیک از پروژه‌های شاخص شهر قزوین بود که راه اندازی شد و در شرایطی که در سالهای قبل همه زباله های شهر قزوین در شهرک صنعتی لیا تخلیه می شد و با مشکلبات زیست محیطی روبرو بودیم باراه اندازی سایت ۱۱۰هکتاری محمدآباد در حال حاضر همه زباله های شهر قزوین و سایر استان های در این مکان تخلیه می شود.

نصرتی افزود:در ۸ سال گذشته ۲۷ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری احداث شده ودرحوزه سرمایه گذاری پروژه‌های شاخصی در شهر قزوین اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه، توسعه بوستان باراجین، برگزاری جشنواره اسباب بازی و روز قزوین و تداوم برگزاری جشنواره‌ها از دستاوردهای تعامل خوب شهردایر و شورا در اجرای کارهایی است که تحول شهری را محقق کند.

شهردار قزوین ادامه داد: برگزاری اجلاس مجمع جهانی شهرهای اسلامی با حضور رییس جمهور در کشور بی سابقه بود و مدیریت شهری قزوین توانست این اجلاس را برگزار کند و این اقدامات برای شهر قزوین حرکتی ماندگار است.

وی بیان کرد: با اتحاد و همدلی توانستیم شهر قزوین را در سطح ملی و فراملی معرفی کنیم و در حال حاضر فقط ۲ پروژه بزرگ پل امام رضا (ع) و ساختمان شهرداری نیمه تمام است که در زمان مقرر افتتاح می شود.

نصرتی گفت: یک ساختمان ۶ طبقه، یک برج ۱۶ طبقه و ساختمان شورای شهر قزوین از ساختمان شهرداری قزوین در سال ۹۶ به پایان خواهد رسید و در سال ۹۷، یک برج ۱۶ طبقه و سالن آمفی تئاتر این ساختمان به پایان خواهد رسید.

شهردار قزوین تصریح کرد: در هشت سال گذشته با آرامش منطقی با تلاش شبانه روزی توانستیم کارهای بزرگی در قزوین اجرا کنیم و راه اندازی موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام از اقدامات ارزشمند در شهر قزوین بود که در ۳۶ ماه اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: در این سال‌ها فشارهای زیادی روی مدیریت شهری قزوین بود اما با همراهی شهروندان تحمل کردیم و اقدامات مهمی در شهر قزوین صورت گرفت و مدیران شهری قزوین روزی ۱۶ و ۱۷ ساعت فعالیت کردند و همه مدیران از کارکنان شهرداری قزوین انتخاب شدند و حتی شهردار قزوین از نیروهای شهرداری بود.

خبرنگاران به معنای واقعی با مدیریت شهری قزوین همراه بوند

شهردار قزوین از خدمات رسانه های گروهی و خبرنگاران تشکر کرد و اظهارداشت: خبرنگاران به معنای واقعی با مدیریت شهری قزوین همراهی کردند و با انعکاس مناسب عملکرد مدیریت شهری قزوین همراه ما بودند که جای تقدیر دارد.

نصرتی بیان کرد: کارگروه قزوین +۲۰ با مدیریت شهری قزوین همراه بود و همچنین در شهرداری قزوین سعی شد به تمام طیف‌های سیاسی احترام گذاشته شود و به هیچ حزب سیاسی وابستگی نداشته باشیم تا کار مردم معطل نماند زیرا باور داریم مدیریت شهری به هیچ عنوان نباید سیاسی باشد.

وی اضافه کرد: در کشور هر جایی که مدیریت شهری وارد مسائل جناحی و سیاسی شده به طور کامل با مشکل روبرو شده و عده‌ای مقابل عده ای دیگر ایستاده اند و اگراین اتفاق در شهرداری هم رخ دهد مردم اسیب خواهند دید.

انتخاب مدیران شهری باید با نگاه توسعه و تفکر اعتدال باشد

وی بیان کرد: انتخاب مدیران شهری باید با نگاه توسعه و تفکر اعتدال باشد تا بتواند از تمام طیف‌ها و حزب ها برای توسعه شهر استفاده کند و اگر دنبال مدیری همسو با یک حزب سیاسی باشیم حتما بخشی از کارها مغفول می ماند.

نصرتی افزود: نباید خدمت به شهروندان فدای وابستگی و حزب بازی شود و کارنامه مدیریت شهری قزوین در کف خیابان است و به طور قطع نقاط ضعفی هم وجود دارد و توان مدیریت شهری قزوین در این اندازه بوده که در کارنامه مدیریت شهری قزوین در خیابان می‌بینیم و شکرگذار هستیم که قزوین در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: پیگیری احداث قطارسریع السیر از وظایف شهرداری قزوین نبود اما به خاطر مردم این اقدام را انجام دادیم.

علاقه دارم در حوزه مدیریت شهری خدمت کنم

وی در بخش دیگر از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که گویا در چند کلان شهر از شما برنامه کاری خواسته اند گفت: در ۲۷ سال خدمت کاری همواره در شهرداری قزوین فعالیت کرده ام و امروز هم علاقمندم در حوزه مدیریت شهری قزوین و در فضاهای بزرگتر و انتقال تجربه یا در مجامع بین الملل در حوزه مدیریت شهری خدمت کنم و در مرحله بعد وارد عرصه خدمات دولتی شوم.

نصرتی افزود: در برخی شهرها در حوزه مدیریت شهری مذاکراتی صورت گرفته و برای جایگاه شهرداری همیشه رقابت‌هایی وجود دارد اما متاسفانه در این رقابت‌ها بداخلاقی های نیز می شود و باید تمرین کنیم که اخلاق مدار باشیم.

نصرتی با تکذیب خبر بدهی ۶۰۰ میلیارد تومان شهرداری هم گفت: دربرخی رسانه ها و سایتها اعلام کردند که شهرداری ۶۰۰میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و ۳۷۰میلیارد تومان بدهی به یک بانک دارد که صحت ندارد و با افتخار می‌توان اعلام کرد شهرداری قزوین دارای منابع سرمایه ای هم شده و تنها شهرداری است که دارای ملک برای آینده خود است.

نصرتی در پاسخ به سوالی در مورد اجرای پل امام رضا(ع) در مزار شهدا تداخل دارد گفت: ضلع شمالی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) هیچ تداخلی با مزار شهدا ندارد در حالی که این پل ۸۰ متر با مزار شهدا فاصله دارد و متاسفانه برخی افراد بدون هیچ اطلاعاتی درباره پروژه ای مسائلی را منتشر کرده اند که به مدیریت شهری آسیب می زند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون با منتقدان جلسه‌ای برگزار نشده گفت: صدها جلسه با منتقدان برگزار شده که نمونه آن برگزاری کارگروه قزوین +۲۰ است که کار آن نقد بود و هر پروژه ای قبل از آغاز در این کارگروه به نقد گذاشته می شد و اگر پروژه ای بعد از اتمام به نقد گذاشته شود ارزشی ندارد.

نصرتی افزود: کارگروه قزوین +۲۰ یک کارگروه تخصصی و آزاد است که در هیچ جای ایران وجود ندارد و در این کارگروه منتقدان و موافقان درباره پروژه اظهار نظر می کردند تا بعد پروژه اجرایی شود.

شهردار قزوین اظهارداشت: شهرداری قزوین اگر زمانی پروژه پیاده رو خیام را بست و در زمانی باز کرد، اصلا این موضوع در اختیار شهرداری قزوین نبود و این مصوبه شورای عالی ترافیک به ریاست استاندار قزوین بود و مصوبه قانونی داشت و شهردار قزوین هیچ نقشی و اختیاراتی در این زمینه نداشت.

شهردار قزوین درباره موضوع هفت سنگان گفت: قانون به این موضوع رسیدگی می کند و شهرداری قزوین طبق قانون نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده و در این زمینه هم طبق قانون عمل کرده است.

مدیریت شهری فراتر از تعصب سیاسی است

وی با بیان اینکه تخصص شهری فراتر از تعصب سیاسی است بیان کرد: شهرداری قزوین وابسته به هیچ حزبی نیست و با نگاه توسعه پایدار در این شهر به شهروندان خدمات داده است و نگاه توسعه ای نمی تواند نگاه حزبی داشته باشد و ضمن احترام به تمام احزاب تلاش کردم از تمام توانمندی ها بهره ببرم و شعار شهرداری قزوین در این مدت مدیریت متحد شهری بوده و تفکر توسعه داشته است.