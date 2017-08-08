تخلیه روستاهای مرزی خراسان جنوبی تهدیدی جدی برای امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر از بیرجند، علیرضا صیفی ظهر سه شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان بیان کرد: خراسان جنوبی با ۱۸ سال خشکسالی، مشکلات زیادی اعم از خشک شدن قنوات، کاهش رونق کشاورزی و تخلیه روستاها را بر خود دیده است.

وی با بیان اینکه مهاجرت بی رویه به شهرها یک آسیب است، اظهار کرد: اگر روستاهای مرزی خراسان جنوبی تخلیه شود، تهدیدی جدی برای امنیت استان است.

صیفی با بیان اینکه روستاییان از عملکرد برخی از مسئولان گلایه مند هستند، گفت: باید مسئولان از سخت گیری بر روستاییان پرهیز کنند.

وی با اشاره به مشکلات اراضی ملی بین دستگاه های دولتی با روستاییان بیان کرد: در تشخیص اراضی ملی سخت گیری های زیادی می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: باید همه مسئولان با یکدیگر همکاری کنیم تا امنیت پایدار در روستاهای استان به ویژه مرزها حفظ شود.

صیفی با اشاره به بافت های ناکارآمد و بناهای خالی از سکنه بیان کرد: در راستای ساماندهی این اماکن باید قدم های ویژه ای برداشته شود.

وی با بیان اینکه اگر این بناها رها باشد محل تجمع معتادان قرار می گیرد، اظهار کرد: همچنین این امر ناهنجاری ها و آسیب های زیادی اعم از افزایش نرخ جرم و کانون های وقوع جرم را به دنبال دارد.

صیفی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: همجواری با سیستان و بلوچستان و همسایگی با کشور افغانستان نیز مشکلات عدیده ای برای استان به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۶۰ کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داریم، اظهار کرد: این امر برای استان یک تهدید بوده که اگر به خوبی مدیریت شود می تواند به فرصتی نیز تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: بالغ بر ۸۰ درصد از زندانیان این استان را افراد غیر بومی تشکیل می دهند.