طرح تحول سلامت خوب اجرا نشده/ آسیب صنعت داروسازی

به گزارش خبرنگار مهر، هاله حامدی فر در نشست خبری با موضوع «نقدینگی صنعت داروسازی که روز سه شنبه در محل سندیکا برگزار شد، با اشاره به مطالبات شرکت های دارویی از بخش دولتی اظهارداشت: تمام بخش های صنعت داروسازی اعم از کالا، مصرف کننده و تولیدکننده با هیچ صنعت دیگری قابل مقایسه نیست چراکه اگر سهامداران صنعت داروسازی فقط به برگشت سرمایه فکر کنند، وضعیت بغرنجی برای بیماران به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: بطورمثال بدهی بیمارستان مفید به شرکت های دارویی آنچنان زیاد است که شرکت های پخش دارو به این بیمارستان دارو نمی دهند اما هنگامی که یک بیمار مبتلا به هموفیلی در این بیمارستان در یک جراحی آپاندیس نیاز به داروی فاکتور ۷ پیدا می کند، باید دارو به این بیمار برسد و صنعت داروسازی این کار را انجام می دهد.

حامدی فر خاطرنشان کرد: عمده مصرف داروی بیماران صعب العلاج در بخش دولتی است و بیماران برای تهیه دارو برای یک لحظه بیشتر زنده ماندن عزیزانشان تلاش می کنند و از سوی دیگر، شرکت های دارویی برای تهیه مواد اولیه باید به دنیا التماس کند.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: مطالبات سنگین شرکت های دارویی آنان را به تعدیل نیرو وامی دارد و این تعدیل نیرو، فشار روانی زیادی به کارفرمایان تحمیل می کند، این اتفاقات بد در صنعت داروسازی کشور رخ داده و از سوی دیگر با طرح تحول سلامت مواجه ایم.

حامدی فر افزود: طرح تحول سلامت هزینه های زیادی متوجه صنعت داروسازی کرده است اما نمی توانیم چشمان خود را ببندیم و بگوییم این طرح بد بوده است چراکه موجب اقداماتی برای بیماران شده اما بخشی از این طرح به خوبی اجرا نشده و نمی دانیم کجای آن دچار مشکل است.