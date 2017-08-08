به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، دیدبان حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که رژیم آل خلیفه اختلافات خارجی خود با قطر را دستمایه زیر پا گذاشتن عدالت و اتهام‌زنی توطئه‌آمیز به شیخ حسن عیسی از اعضای جمعیت الوفاق، قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دیدبان حقوق بشر بحرین آمده است: آل خلیفه با سندسازی شیخ حسن عیسی را به داشتن ارتباط با قطر متهم کرده است؛ این در حالی است که این اتهام در هیچیک از دادگاه های محاکمه حسن عیسی مطرح نشده بود و اکنون به یکباره درباره آن صحبت می شود.

دیدبان حقوق بشر بحرین تصریح کرده است: اتهاماتی توسط آل خلیفه به شیخ حسن عیسی نسبت داده شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.

این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است: اکنون که حکم شیخ حسن عیسی مبنی بر ۱۰ سال حبس صادر شده است، اتهام زنی مجدد به وی با هدف اعمال فشار بیشتر بر مخالفان داخلی و خدشه وارد کردن به چهره آنها صورت می پذیرد.