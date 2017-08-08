بودجه آموزش و پرورش اسدآباد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: بودجه امسال آموزش و پرورش شهرستان در بحث عمران، توسعه و تجهیز مدارس ۱۰۰ در صد افزایش داشته است.

وی افزود: میزان بودجه سال گذشته آموزش پرورش اسدآباد، ۲۰ میلیارد ریال بود که این میزان بودجه امسال به ۴۰ میلیارد ریال ارتقا یافته است.

فرماندار شهرستان اسدآباد از تجهیز آزمایشگاه های مقطع اول و دوم متوسطه خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری یک میلیارد ریال اعتبار برای آزمایشگاه های مدارس اسدآباد اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبار تجهیز آزمایشگاه ها از اعتبارات شهرستانی و مابقی از اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش اسدآباد نیز در این جلسه گفت: در ۱۲ مدرسه بالای ۳۰ نفر شهرستان، بخاری دیواری بی خطر نصب شده است.

رحمان سجادی افزود: ۲۶ مدرسه روستایی در اسدآباد از سیستم گرمایشی بخاری نفتی استفاده می کردند که در سالتحصیلی جاری به جز ۵ روستا مابقی مجهز به سیستم گرمایشی گازی خواهند شد.

سجادی عنوان کرد: ۱۷ مدرسه فرسوده بلاستفاده در شهرستان اسداباد وجود دارد که به صورت قانونی به فروش خواهند رسید.

وی بیان کرد: ۵۶۰ میلیون ریال اعتبار برای مدارس محروم مناطق محروم چهاردولی و کلیایی اختصاص یافته است.

مدیر آموزش و پرورش اسدآباد درباره ثبت نام دانش آموزان در سامانه «سنا» نیز گفت: تاکنون ۱۳ هزار نفر از دانش آموزان اسدآبادی در سامانه سنا ثبت کرده اند که پیش بینی می شود تا اواخر مرداد ماه ۴ هزار نفر از دانش آموزان نیز در سامانه ثبت نام کنند.