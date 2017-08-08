خبرگزاری مهر کردستان منصف ترین رسانه در استان است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان به همراه مسئول روابط عمومی این اداره کل امروز سه شنبه از دفتر خبرگزاری مهر استان بازدید و در جریان روند فعالیت این رسانه قرار گرفتند.

سید محسن علوی دراین بازدید از تلاش خبرنگاران این خبرگزاری در پوشش اخبار حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکر کرد و گفت: یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین راه‌های معرفی و ارائه عملکرد دستگاه‌های ونهادهای مختلف بهره مندی از رسانه است.

وی اظهارداشت: کردستان در زمینه گردشگری ظرفیت‌های فراوانی دارد و از آنجا که این صنعتی یکی از محورهای توسعه به شمار می‌رود با کمک وهمکاری رسانه‌ها می‌توان بستر رونق بیش از پیش آن را در استان فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: همواره در رسانه‌های مختلف اخبار این اداره کل منتشر می‌شود و براساس رصدها و بررسی های روزانه ما از رسانه‌های مختلف می‌توان گفت که خبرگزاری مهر استان یکی از منصف ترین رسانه‌های استان در پوشش اخبار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

مدیر دفتر خبرگزاری مهر کردستان هم در این بازدید با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر سال ۸۱ در کشور تاسیس شد، گفت: کردستان جزو استان های نخست کشور در راه اندازی دفتر استانی خبرگزاری مهر در سال ۸۵ بود.

آرمان نصراللهی با بیان اینکه خبرگزاری مهر متعلق به جریان و جناح خاصی نیست، بیان کرد: از آنجا که هیئت موسس این رسانه سازمان تبلیغات اسلامی است بنابراین همواره فعالان این حوزه سعی کردند نگاه حاکمیتی به موضوعات داشته باشند.

وی عنوان کرد: بعد از سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به کردستان و تاکیدات ایشان در خصوص حفظ زبان کردی به عنوان سرمایه ملی، برای نخستین بار در کشور مجوز زبان کردی به سرویس بین المللی خبرگزاری مهر صادر شد.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ سرویس زبان کردی به عنوان ششمین زبان خبرگزاری مهر فعالیت خود را با مسئولیت و مدیریت استان کردستان آغاز کرده است.

مدیر دفتر خبرگزاری مهر کردستان اظهارداشت: در سرویس زبان کردی خبرگزاری مهر مسائل و موضوعات مربوط به کردهای چهار کشور ترکیه، عراق، سوریه وایران منتشر می شود.