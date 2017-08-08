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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در گزارشی عنوان شد؛

لغو اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی در قدس

لغو اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی در قدس

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۶ اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی در قدس لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که از آغاز اشغال قدس شرقی در سال ۱۹۶۷ تا اواخر ۲۰۱۶، اسرائیل اقامت ۱۴ هزار و ۵۹۵ فلسطینی را در این شهر لغو کرده است.

در این گزارش آمده است: لغو اقامت هزاران فلسطینی در قدس شرقی بیانگر نظام دوگانه ای است که در این شهر اجرا می شود و قانون مربوط به اقامت، درخواست های بسیار سختی را بر فلسطینی ها برای حفظ اقامتشان تحمیل می کند.

در ادامه گزارش گفته شده است: اسرائیل ادعا می کند که رفتار واحدی در قدس دارد اما در واقع این رژیم قوانین مختلفی را برای یهودیان و فلسطینی ها مشخص کرده است و علیه فلسطینی ها تبعیض عمدی قائل می شود که از جمله آنها سیاست های اقامتی است تا فلسطینی ها را از قدس بیرون کند.

کد مطلب 4053657
سمیه خمارباقی

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