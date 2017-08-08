لغو اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که از آغاز اشغال قدس شرقی در سال ۱۹۶۷ تا اواخر ۲۰۱۶، اسرائیل اقامت ۱۴ هزار و ۵۹۵ فلسطینی را در این شهر لغو کرده است.

در این گزارش آمده است: لغو اقامت هزاران فلسطینی در قدس شرقی بیانگر نظام دوگانه ای است که در این شهر اجرا می شود و قانون مربوط به اقامت، درخواست های بسیار سختی را بر فلسطینی ها برای حفظ اقامتشان تحمیل می کند.

در ادامه گزارش گفته شده است: اسرائیل ادعا می کند که رفتار واحدی در قدس دارد اما در واقع این رژیم قوانین مختلفی را برای یهودیان و فلسطینی ها مشخص کرده است و علیه فلسطینی ها تبعیض عمدی قائل می شود که از جمله آنها سیاست های اقامتی است تا فلسطینی ها را از قدس بیرون کند.