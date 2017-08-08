استاندار خراسان جنوبی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه استاندار خراسان جنوبی به همراه معاون امور اقتصادی، مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی بازدید و روز خبرنگار را به خبرنگاران این مجموعه تبریک گفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز فعالیت خبرگزاری مهر از بهمن سال ۸۱، اظهار داشت: این خبرگزاری از بهمن ۸۲ فعالیت رسمی خود را در حوزه های مختلف آغاز کرده است.

حجت الاسلام احمد رضایی با بیان اینکه این خبرگزاری در ۱۰ حوزه فعالیت می کند، بیان کرد: این موسسه در ابتدای فعالیت به دو زبان فارسی و انگلیسی بود و در حال حاضر به هفت زبان زنده دنیا اطلاع رسانی می کند.

وی با اشاره به اینکه این خبرگزاری تاکنون در حوزه های مختلف موفقیت هایی داشته است، عنوان داشت: خبرگزاری مهر یکی از سایت های شاخص و فعال کشوری بوده که در حوزه فرهنگی مقام دوم کشوری را کسب کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این خبرگزاری با بیش از ۱۰ خبرگزاری مطرح دنیا ارتباط مستقیم دارد، بیان داشت: در سطح کشور نیز این رسانه دارای پنج منطقه و ۳۱ نمایندگی بوده و ۳۰۰ نفر خبرنگار و ویراستار با این خبرگزاری مرتبط هستند.

سرپرست خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی نیز در این بازدید با اشاره به اینکه این خبرگزاری در استان از سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: خبرگزاری مهر تلاش کرده بدور از جانب داری سیاسی در راستای توسعه استان قلم بزند.

فاطمه زیراچی ادامه داد: ۹۹ درصد گزارش های تولیدی این خبرگزاری در رسانه های محلی بازتاب داشته است.

وی با بیان اینکه در سطح مدیران استان خبرگزاری و رسانه های ملی مظلوم واقع شده اند، بیان داشت: خبرگزاری ها ظرفیت بالایی برای بازتاب مسائل استان در سطح ملی دارند اما این ظرفیت از سوی برخی مدیران استان نادیده گرفته می شود.

وی بر تعامل مدیران با مجموعه رسانه های استان تاکید کرد و گفت: امانتداری مهم ترین رسالت خبرنگار است که موجب جلب رضایت مردم و مسئولان می شود.

وی با بیان اینکه باید همواره بیان مشکلات و دردهای جامعه در جوهر قلم خبرنگاران رنگ داشته باشد، گفت: در نقطه مقابل انعکاس اقدامات انجام شده از سوی دولت و مسئولان در استان و ایجاد روحیه و امید و نشاط در جامعه همواره مورد توجه مجموعه خبرگزاری مهر بوده است.