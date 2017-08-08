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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت سالم قرار گرفت

هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت سالم قرار گرفت

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت سالم قرار گرفت.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت سالم قرار گرفت، اظهار داشت:  آلودگی گرد و غبار در این استان در حال حاضر بسیار کم است.

وی با اشاره به پیش بینی آب و هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگرآسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد، طی سه روز آینده در سطح استان  است.

وی بیان کرد: در این مدت در برخی نقاط غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در شهرکرد به هشت درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 4053660

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