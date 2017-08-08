تولید فیلترهای خودرو با فناوری نانو توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در فیلتر نانوپردو، یک لایه نانوالیاف بر روی سطح کاغذ فیلتر وجود دارد که دارای خواص منحصر بهفرد است. قبل از اینکه فیلتر هوای خودرو تولید شود یک لایه نانوالیاف بر روی محصول کشیده میشود و بعد از آن در فرآیند فیلتر میرود که این امر بستگی به نوع فیلتر دارد.
این فیلتر ذراتی که از فیلترهای معمولی عبور میکند را به دام انداخته و هوای پاکتری را وارد محفظه احتراق سوخت خودرو میکند، به عبارتی میتوان گفت که کار خود را بهنحو احسن انجام میدهد.
وقتی از این فیلتر استفاده میشود، یک طرف آن کاملا سیاه شده و طرف دیگر آن کاملا سفید میماند؛ در واقع تمایز این نانوفیلتر با فیلترهای معمولی در همین موضوع است که بعد از استفاده، فیلتر با چشم قابل رویت بوده که این یعنی فیلتر بهتر کار کرده است.
از جمله مزایای این نانوفیلتر میتوان به کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و محافظت از موتور خودرو اشاره کرد. زمانی که از این فیلتر استفاده میشود انژکتور خودرو به هیچ عنوان کثیف نمیشود و همچنین نسبت به فیلترهای معمولی آلودگیهای محیط زیست را بهصورت چشمگیری کاهش میدهد.
از آنجا که این محصول یک کالای مصرفی است در جامعه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و از این رو فروش بالایی دارد که این موضوع باعث رشد اقتصادی شرکت شده است.
یک شرکت ایرانی در سال ۹۴ به واسطه اینکه در زمانی کمتر از یک سال به تولید انبوه این محصول دست یافته است، واحد برتر سازمان صنایع شناخته شده است. همچنین در سال ۹۵ رتبه سوم محصولات برگزیده از سوی ستاد نانو را کسب کرد و بهعنوان واحد برتر صنایع دانشبنیان استان اصفهان انتخاب شد. این محصول دارای تاییدیه نانومقیاس از واحد ارزیابی محصول ستاد توسعه فناوری نانو و همچنین استاندارد است.
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