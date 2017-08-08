اسپانیا در جریان حل پرونده هسته در شورای امنیت همراه ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ییو گارسیا اسکود رو، در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اظهار داشت: ایران و اسپانیا روابط خوی در سالهای گذشته داشته اند و تصور می کنم مشکلات بین کشورها با گفت و گو قابل حل است.
وی عملکرد ایران در اجرای برجام را ارزیابی کرد و گفت: اسپانیا در شورای امنیت سازمان ملل برای حل مسئله هسته ای ایران تلاش بسیاری کرد.
رئیس مجلس اسپانیا تاکید کرد: خوشحال هستیم که مسائل ایران در زمینه هسته ای برطرف شده است و همیشه از بهبود روابط بین کشورها حمایت خواهیم کرد.
ییو گارسیا اسکود رو رئیس مجلس اسپانیا برای حضور در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به تهران سفر کرده است.
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